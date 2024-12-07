大欖海詩別墅「吉屋」疑遭闖入　3可疑男後山徘徊空手而回

大欖有獨立屋懷疑有可疑人士意圖爆竊。今日 （7日）下午4時11分，警方接獲樂翠街海詩別墅保安報案，指 上址一間獨立屋有可疑人闖入，大門從內反鎖。



警方到場調查，翻查閉路電視後發現，較早前有3名可疑男子在後山徘徊，警員現場巡邏搜索。據悉，有關大宅為「吉屋」，只放置了傢俱，未有人在內居住。初步消息指，案中沒有財物損失，案件暫列「可疑人發現」。



（王譯揚攝）

（王譯揚攝）

翻查資料，海詩別墅過往曾發生損失逾千萬元的爆竊案。2016年12月16日，當時前律政司司長鄭若驊及其丈夫潘樂陶在上址擁兩間獨立屋，兩宅同日內遭爆竊，報稱失去5百萬至1千萬元珠寶飾物。

其後，在2018年，有關獨立屋被揭發有僭建工程，分別在3號僭建泳池，翌年潘樂陶被裁定違反《建築物條例》罪名成立。至於與3號屋相連、鄭若驊名下的4號屋亦被傳媒揭發有僭建地庫，惟鄭因無足夠證據並未被檢控。