香港仔三級火｜船廠工憂失業難付兒學費：救唔到火　連工都冇得返

香港仔深灣道船廠三級火，摧毀修船業界數十年心血，逾百員工隨時面臨失業。深灣道20號船廠受最先起火的18號廠牽連，廠內熏黑，電單車燒剩鐵架。維修工陳先生今日（8日）前來了解，指廠內數十隻船焚燬，包括老闆數隻全新快艇，以及一艘客人價值200萬元的船，總計過千萬元。他憂慮萬一船廠結業，導致他年尾失業，無法應付負笈海外兒子的開支。



深灣道20號船廠受牽連，廠內熏黑，電單車燒剩鐵架。維修工陳先生今日（8日）前來了解，指廠內數十隻船焚燬，包括老闆數隻全新快艇，以及一艘客人價值200萬元的船，總計過千萬元。（鄭嘉惠攝）

深灣道18號船廠起火，連同毗連的至少5個鐵皮屋都被焚毀，包括位於20號的船廠。「好大火好大煙，救火救唔到都冇辦法，佢燒唔到我，但係救唔到，連工都冇得返。」一場火，令陳先生面臨失業危機，加上臨近年尾，失業倍添壓力。負笈海外兒子還有兩個學年，陳先生憂慮無法應付其學費等開支。

「嗰隻（船）客人攞嚟維修，燒咗人地隻船使唔使賠都唔知，如果要賠點賠得起呀？破產好過啦。老細梗係唔開心㗎啦，伙記等消息囉，個個都幾十歲。」他指廠內當時有數十隻船，老闆有數隻全新快艇，客人帶來維修的船也有幾十艘，其中一艘更價值200萬元，總計損失過千萬元。

▼12月8日深灣道船廠火場．消防續射水▼



▼12月7日深灣道船廠火場．船廠損毀嚴重▼



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▼12月6日深灣道船廠起火情況▼

