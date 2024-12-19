將軍澳消防局宿舍地盤爆欠薪　紮鐵工頭：再唔出糧我年都過唔到呀

將軍澳第72區正進行工程，興建一座17層高連天台的大樓，用作消防局暨救護站，並提供132個部門宿舍單位及其他消防設施。一批三判紮鐵工、釘板工及雜工，今日（19日）在地盤外追討欠薪，指上周三起貨後離開地盤，但至今未收到11月至12月11日的工資，近百名工人累計工資達300多萬元。紮鐵工頭明言「再唔出糧我年都過唔到呀！」希望二判露面與大判商討支薪安排。



將軍澳第72區正進行工程，興建一座17層高連天台的大樓，用作消防局暨救護站，並提供132個部門宿舍單位及其他消防設施。（林澤鋒攝）

負責紮鐵工種的代表吳先生表示，12月11日起貨離場，但他與12名工人今年11月至12月11日的工資未出，二判「博顧問」失聯，唯有找大判「寶嘉」商討，但大判則叫他們向勞工處求助。據他所知，釘板、紮鐵及雜工等近100名工人，被欠300多萬元薪金。

「嚟緊下個月過年喇！我哋點同佢等？我三個細路呀！又要供樓，基本上停半個月我都就死㗎喇！否則點會咁緊張呢？再唔出呢我就年都過唔到呀！大人有得食公仔麵啫，細路仔唔得㗎嘛！」他希望二判與大判商討支薪方案。

翻查資料，消防處擬於將軍澳第72區興建一座17層高連天台的大樓，用作消防局暨救護站，並提供132個部門宿舍單位及其他消防設施。「寶嘉」網頁表示工程於2022年第3季展開，並以2024年8月為目標完成日期。