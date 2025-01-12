長沙灣福榮街34歲男亮鉸剪劫$3000 警閃電拉人
撰文：凌逸德
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長沙灣昨日（11日）凌晨發生搶劫案，一名女子遭陌生男子以鉸剪指嚇，並劫去3000元現金。警方同日拘捕一名34歲男子，涉嫌「行劫」，現正被扣留調查。
警方昨日（11日）凌晨約3時40分接獲報案，指懷疑一名女子在長沙灣福榮街549號一唐樓梯間被一名陌生男子以鉸剪指嚇，並劫去3000元現金。該名女子沒有受傷，無須送院治理。
人員接報到場，案件交由深水埗警區刑事部第十隊接手調查。人員經詳細分析及翻查大量政府閉路電視下，迅速鎖定一名男子，同日（11日）下午展開拘捕行動，在長沙灣元州邨拘捕一名34歲姓梁本地男子，涉嫌「行劫」，現正被扣留調查。
警方表示，根據香港法例第 210 章《盜竊罪條例》 第十條，任何人如犯行劫罪，循公訴程序定罪後，最高可處終身監禁。警方重申會致力打擊一切嚴重罪案，並呼籲市民切勿以身試法。
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