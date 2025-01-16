大埔涼茶舖女店東遇竊失兩個月收入　熱心街坊一呼百應幫襯解急

大埔一間涼茶舖，據報周一（13日）遇竊，女店東準備收舖時，發現手袋不翼而飛，兩個月營業額血本無歸。有鄰近店舖及熱心街坊得悉後，一呼百應購買涼茶，助解燃眉之急。鄰近凍肉舖男東主表示，收到不少有心人士訂涼茶，感謝大眾伸出援手。



事發於本周一（13日）傍晚6時半，大埔安富道一間涼茶舖，女東主娟姐收舖拉閘期間，發現手袋遇竊，內有數千元營業額、身份證、八達通及電話。娟姐指：「我望返轉頭就唔見咗人。」

鄰近凍肉店男東主獲悉娟姐失去的兩個月收入，原是因涼茶舖破舊，需要修葺而準備給裝修工人的費用，遂立即訂購一批涼茶解急，亦在網上公開事件，結果引發熱心市民一呼百應，有人更一口氣訂了約70支涼茶。

涉事涼茶舖鄰近的凍肉店在網上公開事件，獲熱心市民一呼百應伸出援手。（王譯揚攝）

娟姐對市民支持感到安慰，「我個心都開心好多，搵返些少錢過年‥‥‥𠵱家都煲唔切。」為報答善心人士的施援，娟姐趕製涼茶，主要供應「百花草」及「竹蔗茅根」。其子則指，將會加裝閉路電視，以策安全。

警方表示，本周一晚上9時05分，接獲一名男子報案，指 其61歲姓何母親，被賊人搶去手袋，點算後損失身份證，八達通、約3,900元現金及一部電話。案件列作「遺失及盜竊」處理。