中年婦偕六歲侄兒八仙嶺遠足　迷途失聯　救援人員陸空搜索

大埔八仙嶺發生行山失蹤事件，初步得悉，事故涉及一名中年婦人、及其6歲侄兒。



當局於周二（2月4日）晚上8時許接獲一名中年男子報案，指其妹妹（40餘歲）與其兒子（6歲），在八仙嶺行山時失蹤，並失去聯絡。

救援人員到場。（陳永武攝）

據了解，事主一家姓杜，杜氏夫婦、偕6歲兒子及其姑姐，一行4人原訂由大美督出發登八仙嶺，目標為采和峰。他們於上午11時左右出發，惟至下午2時左右，母親因感到不適，遂由丈夫陪同先行落山離開；兩姑侄則繼續行程。

惟至晚上時份，杜男見兒子及妹妹兩人仍未落山，感到憂心。期間杜男曾接獲兒子來電稱蕩失路，但因電話電量疑快耗盡，隨後已未能聯絡兩人。杜男只好報案求助。

救援人員到場。（陳永武攝）

由於未確定失蹤人士是否已自行回家，警方遂依據報案人資料前往其寓所了解情況，惟仍未有發現妹妹及兒子身影。大批救援人員，包括消防、救護、民安隊及警方等，晚上到新娘潭路春風亭集合，規劃路線登山搜索；飛行服務隊直升機亦奉召飛抵八仙嶺上空協助搜尋。直至周三（2月5日）凌晨1時半，暫仍未有失蹤人士下落。

杜氏夫婦亦在現場集合點等待消息，顯得憂心忡忡。

救援人員到場。（陳永武攝）

救援人員到場。（陳永武攝）

飛行服務隊直升機到八仙嶺上空盤旋搜索失蹤人士。(圖片來源：flightradar24.com)

（漁護署「郊野樂行」網站圖片）