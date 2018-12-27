【霸王區議員】豐田平治各收七張告票　村民拍下奇觀：多謝彭村長

周一（24日）晚上，北區區議員彭振聲在粉嶺圍拍攝警員抄牌，並在片段中語帶囂張，直指警員「濫用警力」，又一度「撻朵」指自己是區議員及村長，翌日一名村民再次大罵抄牌警「浪費公帑」，反問「聖誕節都抄牌，係咪冇賊捉？」事件引起大批網民迴響，留言討伐彭及惡霸村民，彭最終「跪低」，連夜發聲明道歉。不過，粉嶺圍的違泊情況仍舊，警方如常執法，今日有人上載該停車場一名豐田車主大收「牛肉乾」的照片，並寫上「多謝彭村長」。記者今日到訪該停車場，發現大收七張告票的豐田已駛走，惟現場有平治私家車收到達七張告票，該車更在聖誕節當日收到三張告票。

粉嶺圍停車場有私家車收取兩張以上的「牛肉乾」。 （黃偉民攝）

網民揶揄：當畀月租

發生粉嶺圍村長兼北區區議員彭振聲大罵抄牌警事件後，網上對彭一面倒討伐，村內聲音兩極，有人不認同村長的做法，亦有人大呼：「我支持聲爺」。今日有粉嶺圍的村民上載一張大收「牛肉乾」的照片，並寫上「多謝彭村長」，照片可見，該名豐田車主收取了七張的違例泊車告票，有網民留言揶揄：「當畀月租」、「今個月白做」，有人認為彭振聲罵警事件後，抄牌情況更嚴重，亦有留言反指車主「唔怪得人，咁你自己入錶咪得囉」。

一天收足三張「牛肉乾」

記者今日到訪粉嶺圍停車場，發現收取七張告票的豐田已經駛走，現場所見，違泊情況雖不算嚴重，兩停車場共有四車收取告票，但其中一輛平治私家車由平安夜至今，收取高達七張告票，聖誕節當日是高峯期，一天收足三張，非常壯觀。翻查資料，該輛豐田私家車由一間位於灣仔的機械工程公司持有，而平治車主是一名姓譚的女子，報稱居於上水。