【澳門風雲】直擊扒仔賭場橫行　毆鬥詐騙頻生　警：拉都拉唔晒

澳門銀河賭場外昨日發生警員開槍事件，3名內地男被捕，而近期澳門賭場亦曾發生多次挑戰治安的事件，包括涉及高利貸、「扒仔」等的多人毆鬥事件，情況令人關注，更反映出澳門賭業周邊勢力衝突，有業界人士指，近日疑有新勢力欲進入賭場地盤「爭食」導致紛爭。 香港01早前到澳門多間賭場視察，發現部分賭場有大批疑似「扒仔」於門外聚集，又於場內兜搭賭客，駐守警員指「拉都拉唔晒」；有賭業工會指，曾有荷官被扒仔推撞，希望司警能繼續加強巡查打擊不法分子。

早前曾發生大批扒仔於金沙城外集體毆鬥。（網上影片截圖）

「扒仔」兼放貴利 部分涉恐嚇詐騙

常見於賭場附近搵食的「扒仔」原指於賭客旁吶喊，乘機討取打賞的人。現今因「叠碼仔」已轉型成為合法中介人，甚少會再於賭場拉客，現時部分「扒仔」工作已擴展至高利貸中間人，包括招攬賭客借錢，有「扒仔」會以教賭客贏錢為名接近客仔，當賭客賭輸後向其威逼利誘放高利貸。另外亦有「扒仔」會以威脅、恐嚇及詐騙等手段騙財。司警過去亦不時會於賭場進行突擊搜查打擊相關罪行。

貴利「扒仔」賭場毆鬥頻生

澳門多間賭場近日曾發生涉及高利貸、「扒仔」等毆鬥事件，去年10月逾20名「扒仔」晚上於澳門金沙城外發生打鬥，警方拘捕四名內地男，搜獲6枝竹竿及1把菜刀；11月澳門銀河賭場6名男子於賭廳發生毆鬥，事件涉及高利貸及曾被其禁錮的受害人，四名內地男被捕。有業界人士指出，扒仔大多有勢力背景，而多年來基本上各個勢力會劃分自己的地盤，當中以經營散客生意的賭場為主，反之經營貴賓廳生意為主的賭場則甚少扒仔出現。過去扒仔一般河水不犯井水，惟最近懷疑有新勢力欲「入場」，因而出現衝突。

多名疑似「扒仔」聚集於新葡京賭場外。（香港01記者攝）

扒仔於賭檯兜搭賭客。（香港01記者攝）

直擊扒仔橫行 鼓勵賭客下注「堅持才有勝利」

香港01到澳門多間賭場直擊扒仔情況，包括澳門銀河、威尼斯人娛樂場及新葡京賭場等。當中於威尼斯人娛樂場及新葡京內，均有多名疑似扒仔的內地男子於賭廳內徘徊，他們不會隨便兜搭路過的賭客，而是站於賭檯賭博中的賭客背後，其間他們不會下注，而是觀察賭客的行徑，並趁機向對方搭訕，例如會鼓勵對方繼續下注，「堅持一下才有勝利吧！」，但如經過一段時間對方仍不揪不睬，扒仔就會轉移物色其他目標。

另外於新葡京賭場外同樣有近30名內地男聚集，有警員於門外駐守，記者問到賭場內扒仔問題，警員指「門口果啲全部都係，拉都拉唔哂，你唔好理佢就得」。

換錢黨於賭場內拉客。（香港01記者攝）

銀河「扒仔」「換錢黨」搵食

而於發生過毆鬥事件的銀河賭場，同樣有懷疑為扒仔的男子於場內兜搭賭客，另外亦有於場內招賭客兌換港幣的「換錢黨」拉客。一名賭場荷官指，「換錢黨」一般聲稱以比賭場較相宜的匯率，為客人將人民幣兌換港幣，因此主要針對內地客人，但其金錢來源其實亦是非法，因此他們一般都會建議客人到賭場內及正規找換店兌錢。

請入房「罰企」阻嚇 換人快難杜絕

該名荷官又稱長期以來均有扒仔於賭場出現，絕大部分為內地人，但他們正常不會於賭場內生事，「就算要打交都會出門口打，始終都要喺度搵食」，而賭場保安如發現他們騷擾賭客，都會採取行動，包括請他們入房登記資料，但其實是「罰企」數個小時，扒仔見此都會被嚇退，甚至有人會見到保安便拔足而逃。另外賭場其實亦有扒仔的黑名單，但荷官指由於他們很容易便換人再進場，「拉一批，另一批新嘅又再嚟，所以好難杜絕」。

有警員於威尼斯人娛樂場外進行巡查。（香港01記者攝）

工會：曾有荷官被扒仔尋仇

新澳門博彩員工權益會理事長周銹芳表示，扒仔一般會在賭場內搭訕賭客，「顯示自己好叻」，如較規矩的扒仔只會要求賭客打賞，但有些較差的則會趁機偷籌碼、放高利貸等不法行為。現時扒仔大多為內地人，另外有少數為印尼人，賭場莊荷或保安如發現時，一般會阻止這些不是客人、或向其他賭客進行騷擾的行為，但不會與他們有明顯衝突，因莊荷也只是「打份工」。但曾有賭場保安於制止過扒仔「搵食」後，下班時於賭場門外被一群扒仔圍堵尋仇，過程中更出現推撞。

冀司警加強打擊

周銹芳指，過去賭權未開放時，由澳門旅遊娛樂有限公司（澳娛）專營的年代，員工如因工被襲，賭場設有兩名律師專門負責有關官司，但賭權開放後賭場再沒有提供同類支援，如莊荷需要打官司亦要自己處理，周銹芳認為現時賭場業界對有關問題冷對待。周銹芳又希望司警能繼續加強循查打擊不法分子。