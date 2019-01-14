港鐵香港站38歲男非禮25歲男　事主邊拍邊追：唔返工都要捉住佢！

在地鐵上被非禮，你會選擇沉默，還是大聲指證，將色狼繩之於法？今日（14）網上流傳一段片段，發帖人指自己上班時間在香港站下車時，一名男子借故非禮他，原以為該男子只是嘗試「咩（孭）好個書包」，豈料他一直尾隨。於是，男事主怒上心頭，直斥男子不雅，變態男見勢色不對，亦隨即狂奔出閘。據了解，兩人不遠處狹路相逢，疑人心歪逃走，跑回香港站被捕。

懷疑男子為慣犯 男事主：唔返工都要捉住佢​

現場消息指，男事主緊追在後，變態男發現被人追隨時，事主形容他熟練地「出閘」、「除褸」、「除眼鏡」，故懷疑該疑人自知理虧，令事主決意要捉獲色狼。其間，疑人離開車站一度失去蹤影，最後，雙方在附近相遇，事主成功截停男疑人並報警處理，其間疑人更指控事主襲擊他，但事主稱，有其他乘客協助及見證，證明並無此事，事後，男事主稱：「我唔返工都要捉住佢，以免遺禍人間。」

男疑犯狂奔出閘嘗試逃去 被捕仍拒絕承認非禮事主

片段可見，男事主緊追在後，隨男疑犯上電梯後一度糾纏，又大叫「你咪走呀！」，「搭地鐵喺度摸人！？」，而男疑犯亦在狂奔時不斷重複：「我無搞你呀！」另一段片段可見，事主捕得疑犯報警處理後，事主稱該男子仍然嘗試逃走，而疑犯亦多次嘗試向警察解釋：「唔係呀，我真係無...」，豈料男警回應一句「唔使講喇！」，他隨即向男警道歉，但依然堅持自己並無非禮男事主。

警方稱，今早（14日）約8時，一名25歲男子報案，指乘車時遭一名38歲姓李男子在香港站一車廂內非禮。警方接報到場，經初步調查，案件列作非禮處理，並已拘捕涉案男子，案件交由中區警區刑事調查隊跟進。