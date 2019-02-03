【怪火燒車】石籬邨兩電單車離奇失火　同一泊位十年半百車被燒

今早10時，葵涌石籬邨有電單車位無故起火，有人即場用滅火筒將火救熄並報警，事件中兩輛電單車遭波及，後尾箱遭燒焦。失火電單車的車主表示，上址停車位非首次火警，直指「今次算最輕微，之前10幾20架車焚毀，全部變廢鐵。」翻查資料，上址停車位過去十年，共逾半百電單車曾被縱火。

地下仍遺灰燼。（潘安奇攝） 今早(3日)10時半，葵涌石籬邨石欣樓對開路邊的電單車車位，有電單車起火，36歲姓梁男途人即場用滅火筒將火救熄，並報警求助。警方接報後到場，正調查起火原因。 涉事位置約有25個電單車停車位，現場可見地下仍遺灰燼，事件中兩輛電單車遭波及，兩車後尾箱位置均被燒至熏黑，其中一輛黑色電單車的後尾箱鎖亦被燒焦。 附近一共停泊約34輛電單車，疑因車位不足問題，部份電單車停泊於行人路及垃圾堆旁。

電單車車主指縱火非首次。（潘安奇攝） 電單車車主：縱火非首次發生 電單車車主李先生指，今早收到警署來電，指其電單車尾部被燒毀，坦言當時感到愕然，「我都唔知咩事 ，落嚟睇吓有幾嚴重，好彩冇乜嘢」。李先生續指，其電單車尾箱約值3,000元，「 冇咩損傷，仲用得」。李先生表示，電單車停泊上址兩年多，上址非首次發生火警，過往發生最少3次縱火，「今次算最輕微，之前10幾20架車焚毀，全部變廢鐵」，慨嘆是次為「不幸中嘅大幸」。 李先生稱，區議員及警方過往有跟進事件，無奈不時發生電單車縱火案，「可能有啲人貪玩，覺得呢度太多車，冇位泊，出手燒咁啲（車）」。李無奈道，石籬二邨車位供應緊張，約4年前曾加設車位，惟至今仍供不應求，只得上址泊車，車位先到先得，「好多（車）唔夠泊，泊晒上行人路，抄（牌）抄得勁，隔日又抄張，焗住擺呢度，冇其他位揀」。 李先生坦言對事件感到擔憂，惟他居住附近，車位難求，直言「冇計」，「除非唔要架車，焗住擺喺度，希望警方做啲嘢，因為唔係第一次（被縱火）」。李又建議，涉事地點設置天眼，增強阻嚇性。

區議員表示上址泊車位供不應求。（潘安奇攝）​ 區議員：泊車位供不應求​ 石籬北區議員林紹輝指，上址非第一次有電單車被燒，「樓上咁多人望到，都夠膽係到燒，好奇怪！」，以往多次縱火均發生於半夜，其中一次更波及旅遊巴，「燒完救熄第二次又燒過！」亦不曾破過案，對情況感到擔心。他表示幸好此次街坊及時借滅火筒撲火，否則將會波及更多電單車。 他表示，不時有車輛於邨內到處泊車，過往有人駕電單車到石排街泊車，但該處並非車位，而石蔭邨一帶雖然多車位，但仍供不應求。他過往曾爭取增加車位，又向警方反映需要清走「死車」，現時該處已增加電單車咪錶位，「紅色小巴位都攞埋」，小巴站亦已搬走讓出空間供電單車泊位，惟仍然不夠車位。他又表示，曾經向運輸署建議於上址增加閉路電視，惟署方並無相關準則。

兩輛電單車被縱火。（潘安奇攝）