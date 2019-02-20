【「無牌」站長】捱義氣褪車城巴站長傳被炒　工會：大壓細唔公平

城巴筲箕灣車站一名站長，日前疑為捱義氣，為確保交通暢順，於巴士總站「褪車」時發生意外，被揭他無駕駛巴士執照，因而被警方拘捕。有消息人士透露，涉事的站長被城巴即時解僱。

消息人士稱，今日下午，該站長被城巴即時解僱，因他涉嫌「擅自取去交通工具」、「駕駛時沒有駕駛執照」及「駕駛時沒有第三者保險」。

城巴職工會理事長許漢傑透露，有收到涉事站長被解僱的消息，工會替站長感到不忿，「佢唔應該有咁嘅收場。」許漢傑稱，站長會冒險褪車，是公司在制度安排上一直存在的問題，因公司沒有安排人手在總站幫站長疏導交通，而車長很多時將巴士駛回總站後，便要前往駕駛另一輛巴士或負責另一路線，面對巴士泊位問題，有時為了確保交通暢順，站長會幫忙褪車。

工會：一啲都唔公平

許漢傑稱，工會過去一直有向公司反應這問題，惟管理層態度並不積極，採取「拖字訣」，現時出現問題了，卻要一個職位低的站長接受懲罰，他認為對於涉事站長而言是無妄之災，「點解上邊唔處理好呢個制度問題，要一個站長去承受不必要嘅處罰。根本係以大壓細，一啲都唔公平。」許漢傑指，很多職員得知涉事站長被解僱的消息後，都替他感到不公平，認為站長只是事件中的「炮灰」。許漢傑稱，工會會跟進事件，保障員工權益。

涉事巴士站已換新站長

記者前往涉事巴士總站，有新巴職員透露指，員工的群組有傳出涉事站長被解僱的消息。而記者現場所見，巴士總站內城巴站長已換了新人，對方指是首日開工，對事件不了解。

站內有九巴車長亦指收到涉事站長被炒的消息，該名車長透露，涉事站長之前亦曾褪車，遭公司發過警告信，是次又發生意外。不過車長認為，城巴的做法不體諒站長，因巴士站內沒有地方泊車，站長需要幫忙褪車，他認為城巴應培訓站長考巴士牌，以便褪車。

城巴回覆香港01記者查詢指，基於私隱問題，公司不便透露員工的相關資訊。

城巴職員及警方於現場調查。

事發於上周五(15日)，涉事站長在筲箕灣巴士總站懷疑幫忙移車，駕駛一輛城巴時失控撞毀車尾及撞毀約兩米欄杆，警方接報到場，揭發涉事站長「擅自取去交通工具」、「駕駛時沒有駕駛執照」及「駕駛時沒有第三者保險」，將對方拘捕。