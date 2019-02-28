【鎅腳扶手梯】港鐵：不排除乘客物件勾部件　專家：疑未上好螺絲

周四（28日）早上港鐵牛頭角站，發生扶手梯部件撬起傷人事故。香港電梯業總工會理事長謝景華指出，今次彈出的不鏽鋼片為扶手梯「修口邊」，主要用作保護扶手梯的旁板，不排除有人維修後未上好螺絲，或遭受外來撞擊力肇禍。港鐵表示，不排除乘客物件勾起扶手梯部件肇禍，並稱去年扶手電梯事故，相對前年下降逾9%。據資料顯示，涉事電梯承辦商為通力電梯（香港）有限公司，該公司去年未有發現安全問題，僅有一次升降機制動系統保養不妥善紀錄。
今日（28日）早上9時許，港鐵牛頭角站E1出口對開扶手電梯發生意外，扶手梯邊緣有機件鬆脫，猶如利刀，有乘客褲腳被割至裂開。（讀者提供圖片）
周四（28日）早上九時許，港鐵牛頭角站一條下行扶手電梯，一條約六長旁板彈出，造成九名乘客腳傷。（讀者提供圖片）
扶手梯六吋旁板彈出 釀九人傷
事發在周四（28日）早上九時許，港鐵牛頭角站一條下行扶手電梯，一條約六吋長旁板彈出，造成九名乘客腳傷。港鐵公司車務營運總管鄭群興表示，不掛除有乘客物品勾起扶手梯部件肇禍。而據港鐵資料顯示，承辦商昨日沒有檢查部門突出的位置，承辦商昨晚正常維修工序，以及今早檢查未見有部件彈出，已安排承辦商檢查及了解。
電梯業總工會：彈出不鏽鋼為電梯「修口邊」
香港電梯業總工會理事長謝景華表示，今次港鐵扶手電梯事件屬於罕見。此修口邊於平日維修後必然牢固修好，用來管理旁板內的部件以免移位，而一電梯中需要多塊旁板圍起，如旁板未有鎖實，有機會跌出部件，釀成其他意外。而彈出部分為電梯旁板的「修口邊」，該條修口邊作用為監管旁板，避免旁板下塌。根據日常的保養程序，維修人員需先打開修口邊，再而翻開旁板，以檢查扶手電梯內組件。完全維修後，亦需要上好螺絲。
疑未上好螺絲 或物品撞擊肇禍
至於肇事電梯彎位部件較多，修口邊位較多。謝續指，由於肇事電梯使用率較高，日常多人時「撞撞下」有機會令其移位。謝景華認為，今次事件有兩個可能性。首先，有機會是維修人員未有上好修口邊的螺絲，有機會令修口邊移位肇禍。其次有可能如港鐵的說法，不排除有人或物品撞擊到，該條扶手梯的不鏽鋼修口邊，從而向外彎曲肇事。謝認為，一般一至兩星期才會進行保養維修，所以謝建議平日開啟電梯時，都需要進行檢查。
香港電梯業總工會理事長謝景華指出，今次彈出的不鏽鋼片為扶手梯「修口邊」，主要用作保護扶手梯的旁板，不排除有人維修後未上好螺絲，或遭受外來撞擊力肇禍。
港鐵稱扶手電梯事故 去年有減少趨勢
對於港鐵再有扶手梯事故，港鐵發言人指去年扶手電梯事故，相對前年減少9%。至於肇事扶手梯承辦商為通力電梯（香港）有限公司，據機電工程署資料顯示，通力電梯(香港)有限公司於去年的「承辦商表現評級」，安全方面沒有發現問題，服務質素表現獲90至99分。
承辦商「通力電梯」 去年安全無問題
另外在評核期間，通力電梯沒有發生涉及機件故障的事故，於去年七月被發現針對廣日品牌升降機制動系統，有保養不妥善；至於，在評核期間對升降機進行評核巡查1054次。在評核期間，承辦商沒有被紀律處分的記錄，以及沒有被起訴及定罪的記錄。
港鐵過千扶手電梯 每兩星期例行檢查
另據資料顯示，港鐵共有近1,100條扶手電梯，所有扶手電梯均需獲得機電工程署的審批，方可投入服務。港鐵公司每隔約兩星期會安排承辦商為扶手電梯進行例行檢查及保養，亦會定期進行檢驗。