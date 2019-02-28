【鎅腳扶手梯】港鐵：不排除乘客物件勾部件　專家：疑未上好螺絲

周四（28日）早上港鐵牛頭角站，發生扶手梯部件撬起傷人事故。香港電梯業總工會理事長謝景華指出，今次彈出的不鏽鋼片為扶手梯「修口邊」，主要用作保護扶手梯的旁板，不排除有人維修後未上好螺絲，或遭受外來撞擊力肇禍。港鐵表示，不排除乘客物件勾起扶手梯部件肇禍，並稱去年扶手電梯事故，相對前年下降逾9%。據資料顯示，涉事電梯承辦商為通力電梯（香港）有限公司，該公司去年未有發現安全問題，僅有一次升降機制動系統保養不妥善紀錄。

周四（28日）早上九時許，港鐵牛頭角站一條下行扶手電梯，一條約六長旁板彈出，造成九名乘客腳傷。（讀者提供圖片）

扶手梯六吋旁板彈出 釀九人傷

事發在周四（28日）早上九時許，港鐵牛頭角站一條下行扶手電梯，一條約六吋長旁板彈出，造成九名乘客腳傷。港鐵公司車務營運總管鄭群興表示，不掛除有乘客物品勾起扶手梯部件肇禍。而據港鐵資料顯示，承辦商昨日沒有檢查部門突出的位置，承辦商昨晚正常維修工序，以及今早檢查未見有部件彈出，已安排承辦商檢查及了解。

電梯業總工會：彈出不鏽鋼​為電梯「修口邊」

香港電梯業總工會理事長謝景華表示，今次港鐵扶手電梯事件屬於罕見。此修口邊於平日維修後必然牢固修好，用來管理旁板內的部件以免移位，而一電梯中需要多塊旁板圍起，如旁板未有鎖實，有機會跌出部件，釀成其他意外。而彈出部分為電梯旁板的「修口邊」，該條修口邊作用為監管旁板，避免旁板下塌。根據日常的保養程序，維修人員需先打開修口邊，再而翻開旁板，以檢查扶手電梯內組件。完全維修後，亦需要上好螺絲。

疑未上好螺絲 或物品撞擊肇禍

至於肇事電梯彎位部件較多，修口邊位較多。謝續指，由於肇事電梯使用率較高，日常多人時「撞撞下」有機會令其移位。謝景華認為，今次事件有兩個可能性。首先，有機會是維修人員未有上好修口邊的螺絲，有機會令修口邊移位肇禍。其次有可能如港鐵的說法，不排除有人或物品撞擊到，該條扶手梯的不鏽鋼修口邊，從而向外彎曲肇事。謝認為，一般一至兩星期才會進行保養維修，所以謝建議平日開啟電梯時，都需要進行檢查。