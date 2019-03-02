【追更行業】領港水手時間換錢　返24放24　船上「最多瞓兩個鐘」

昨(1日)一名於瑪嘉烈醫院任職的男護士疑追更後猝死，根據其友人透露，死者生前狂呻工作壓力大，他於周三（27日）晚上10至11時才下班回家，至翌日（28日）早上7時，又需再回醫院工作，「直踩」至下午2時，中間只有約8小時的休息時間。「追更」問題一直困擾一眾打工仔，本港不少行業存在「追更」問題，例如領航船的水手行「返24放24」制度，有新入行的水手透露，水手並無固定的用餐及休息時間，「每次最多瞓兩個鐘」，令他飽受胃痛困擾，他更爆出有加油船的水手需要連續工作96小時（即四天）才有兩天休假，對他們的精神及健康構成影響。

日前一名公院男護士在旺角寓所猝死，由於他生前多番向友人申訴，指自己工作壓力巨大，加上慣常「追更」，導致身體欠佳，令人關注本港各行各業的「追更」文化對員工的身心影響。在本港海域上，領港船帶領一艘又一艘的抵港遠洋貨船，進入維多利亞港停泊， 原來領港船的水手亦存在「追更」問題。A先生（化名）在領港船中擔任水手一職，他稱水手每周需工作80多小時，「返24放24」即連續工作24小時，放一整日假再工作，周而復始。船員在工作期間，需要24小時留在船上，準備隨時帶領船隻航行、泊岸。雖說24小時工作過後，可獲一整天的假期，但船員們不過是血肉之軀，無法於24小時內保持集中及精力工作，他們唯有在「冇call開」的情況下，爭取小休一會，A先生坦言，水手並沒有固定休息時間，「每次最多瞓兩個鐘」。

有水手透露，他們亦存在「追更」問題。 （賴雯心攝）

放假全日補眠 食無定時致胃痛

根據海事處資料，本港實行強制領港，所有總註冊噸位超過3,000噸的船舶在港內航行時，須有領港員隨行，載有危險品而總註冊噸位超過1,000噸的船舶亦然，水手則負責於船隻停泊碼頭時處理纜索、船上清潔、照顧乘客上落船隻等工作。由於領港服務全日24小時提供，長時間工作、嚴重睡眠不足對水手的的精神健康構成影響，入行約半年的A先生便是其中一人，他指自己「放假就會瞓足全日，冇晒私人時間」；工作期間難以定時進食，令他經常出現胃痛情況，為了工作付出身心健康，值得嗎？A先生慨嘆：「為咗錢冇辦法啦。」海員薪金豐厚，初入行的水手底薪約16,000元、連同津貼每月約有兩萬元收入，晉升至船長或領港員後，月薪可高達十多萬，因此他形容海事工作是「用時間換金錢嘅行業」。

最誇更表連返四日 才獲「孖day」假

「我間船公司福利算好好啦」，A先生所屬的公司，規定不能連續工作48小時（兩天），確保海員有足夠時間休息。據他所知，有加油船的水手需連續工作96小時（即四天），才有兩天休假。面對超長的值班時間，A先生希望本港能盡快落實標準工時法例，他建議每周工作48小時，連同不多於12小時的超時工作，一星期最高工時為60小時。

海上業界聯席會議副召集人溫子傑指，「返24放24」的確是海事界常態更表，因為船隻於海上航行期間，無法停靠岸邊讓海員下班回家，所以海員會有24小時逗留在船上，甚至出現返48小時的更表。至於是否長時間工作，溫子傑指「行船唔係揸巴士、小巴」，巴士司機需要全神貫注十多小時，而行船則是確保船隻在航道上行駛便可，他同意「海員係人唔係機械」，相信他們於工作期間，均會有足夠的休息時間。

職工盟：應立法最高工時 規定休息時間

聯工盟前總幹事李卓人認為，政府應因應不同行業推行標準工時法例，包括立法標準工時、加班補水制度及最高工時。李卓人明白不同行業有不同需求，例如海事界職員有機會需24小時在海上，無法埋岸回家，故香港還需要定立「休息時間規限」，以保障海員有足夠的用膳及休息時間。他以空中服務員為例，香港飛往紐約需約16小時，而空姐最少會有4小時的休息時間，以免出現疲勞工作情況。