海關掃90萬支多種牌子私煙　疑煙販開拓新市場

海關今日（4日）於沙田區進行代號「鐵網」的反私煙行動，並在一棟工業大廈內，搜獲約90萬懷疑私煙，市值約250萬，應課稅值約170萬，並拘捕兩名男子。

海關稅收及一般調查科署理高級督察沈敬賢表示，海關人員調查後發現，沙田區一棟工業大廈內，懷疑有人經營私煙儲存及分銷中心。海關於是在今日進行代號「鐵網」的反私煙行動， 在700呎左右的倉庫，一共檢獲逾90萬支懷疑私煙，市值約250萬，應課稅值約170萬，相信主要供應新界區。

海關在行動期間，分別截查一名25歲及26歲的中國籍男子。（陳浩然攝）

牌子多款式廣 疑正開拓新客源

海關在行動期間，分別截查一名25歲及26歲的中國籍男子，相信他們正在出貨，人員在他們搬運的貨物中，檢獲一批懷疑私煙。其後，海關押解他們到工廈一單位搜查，發現有不同牌子的香煙，相信犯罪分子正嘗試開拓新市場。海關將兩名男子帶返總部進行調查。

沈敬賢指，海關一直致力打擊私煙活動，根據應課稅品條例，任何人士若果處理、管有、購買或售賣這些私煙，均屬違法，一經定罪可罰款200萬元及監禁兩年，並留有案底。他鼓勵市民致電熱線電話2545 6182舉報私煙活動。「鐵網」行動將會在各區繼續進行。