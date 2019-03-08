【醫管局追數】內地婦女兒就車禍索償　律師：如獲賠可清還欠款

一名內地婦於2015年在港遇交通意外重傷，其後被判定精神上無行為能力，惟她留醫香港公立醫院至今，其間未有支付醫療費用，被醫管局入稟追討內地婦600多萬元的費用。 律師指出，醫管局入稟只能向當事人追討費用，還款責任無需由家人或監護人承擔，而由於事主女兒早前循民事索償追討肇事小巴司機，估計醫管局見此而入稟，如當事人成功獲得賠償金，有機會可用作清還醫療費用。

被告內地婦人胡懷嬌（姓名為簡體中文）， 2015年11月因交通意外被送至伊利沙伯醫院接受治療，至2017年8月轉送到九龍醫院，其後她留院至今。入禀狀指被告需支付兩醫院合共約617萬元的費用，及由本月起每日5,100元的醫療費。醫管局指涉事病人為非符合資格人士，醫院一直與病人家屬商討出院安排，又指九龍醫院會按既定機制每3天向其發出臨時帳單，及為病人及其家屬提供適當支援和協助，以便病人盡快出院並清付欠款。

去年被拖數近5千萬

醫管局資料顯示，上年度（2017/18）公立醫院非符合資格人士的撇帳金額為4,960萬，比去年少90萬。醫管局指有既定機制減少拖欠醫療費的情況，包括醫管局會每3天發出臨時帳單提醒病人或其家屬清繳帳單；於病人出院時發出終結帳單，及致電提醒病人或其家屬清繳帳單，如仍未繳交會徵收行政費；最後如已採取以上行動但帳單仍未清繳，醫管局適當情況會會採取法律行動，包括入稟小額錢債審裁處、委託律師發信或入稟相關法院。

律師：監護人不需承擔還款責任

大律師陸偉雄指，醫管局入稟只能向當事人（即內地婦）追討有關費用，還款責任並不會需要由家人或監護人承擔，但由於事主屬精神上無行為能力，如案件最後判醫管局勝訴，監護人有權動用事主的資產還款。惟陸偉雄指如醫管局知道事主沒有任何資產及財產，「追佢都無用，佢都無錢」，因此他估計醫管局是因知悉事主女兒早前循民事索償追討小巴司機，有機會可獲賠償金，因此入稟追回醫療費用。

女兒追討司機 賠償金有機會用作還款

陸偉雄解釋，首先醫管局不能任由事主不清還欠款，其次是事主女兒追討小巴司機，如成功獲得的賠償金，即屬事主的資產，有機會可用作清還醫療費用，但陸偉雄指並非一定能全數用作償還，因為要視乎事主有否其他債務，如屬有抵押債務會獲優先處理；另外亦要視乎監護人屆時是否同意將款項用作還款。