【酒店猝死】海洋公園萬豪酒店正式開幕未滿月　25歲青年房內猝死

周六（16日）凌晨1時許，警方接獲酒店職員報案，指發現一名姓陳（25歲）青年倒臥某房間內，毫無反應。（陳諾希攝／資料圖片）

25歲青年猝斃房內

正式開幕不足一個月的海洋公園萬豪酒店發生猝死案。周六（16日）凌晨1時許，警方接獲酒店職員報案，指發現一名姓陳（25歲）青年倒臥某房間內，毫無反應。救護員趕抵證實男事主已明顯死亡，毋須送院。警方調查後將案件列作「屍體發現」處理，初步相信無可疑，稍後會驗屍確定死因。

酒店於今年2月正式開幕

位於香港仔黃竹坑道180號的海洋公園萬豪酒店，去年10月29日試業，至今年2月19日才正式開幕，其佔地逾1.7萬平方米，設有海岸（Pier Wing）、海殿（Club Wing）及海灣（Marina Wing）三座大樓，提供471間客房及主題房間，其中大堂高16米、約三層樓高的圓柱形魚缸為主要「打卡位」。

上月酒店泳池疑氣體洩漏

早於上月23日，香港海洋公園萬豪酒店泳池懷疑有氣體洩漏，三名救生員誤將鹽酸與漂白水混合，其間釋出氣味。當中兩名救生員不適送院治理，一人拒送院。當日酒店發言人表示，三名外判員工在後勤地區補充泳池清潔劑時，誤將鹽酸與漂白水混合，釋出氣味。