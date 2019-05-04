【醉駕自炒】輕貨司機狂灌水　酒精測試照斷正　醫生拆解點解無效

酒後駕駛「吹波仔」前不停灌水，原來屬徒勞無功！周六（4日）清晨中環灣仔繞道有輕型貨車自炒，揭男司機酒後駕駛被捕，事前他在救護車在灌水，企圖沖淡體內酒精成份。有醫生表示，酒精呼氣測試前不停灌水無效用，由於飲水是經食道，「吹波仔」是經肺部呼吸作測試，因此兩者是沒有關係。香港汽車工業學會會長李耀培表示，胃部消化酒精後需要透過排泄，將體內的酒精排出，另外為道路使用者安全，呼籲駕駛者酒後不要駕車。據警方數字顯示，2017年警方檢控的酒後駕駛數字為948宗。

（賴南秋攝）

男司機酒駕撞車 白車內狂灌水

今日（4日）清晨六時許，一名34歲姓洪男輕貨司機，駛至中環及灣仔繞道時，失控自炒撞欄，全車嚴重損毀，左前轆飛脫。男司機頭部受傷送院，其間他在救護車上不停飲水，懷疑酒彼駕駛的他，企圖灌水沖淡體內酒精濃度。不過，他抵院後證實酒後駕駛，被警方以涉嫌酒後駕駛拘捕。

醫生：「吹波仔」前灌水不能沖淡酒精

急症室專科醫生彭繼茂表示，如果有司機在接受「吹波仔」測試前不停飲水，是不能夠將酒精沖淡的。為什麼？彭醫生解釋，酒精呼氣測試，是透過呼氣測試體內的酒精濃度，由於是測試肺部的氣體，而飲水是經食道，因此與飲水是沒有幫助。而抵達醫院後，人員會安排事主抽血作進一步檢查，此時能更準確知悉事主是否酒後駕駛。

李耀培：飲水唔會改變到酒精濃度！

香港汽車工業學會會長李耀培表示，一般而言市民對飲水可沖淡酒精存有誤解，由於酒精會進入胃部吸收及殘留人體表面，因此大量灌水只能沖淡表面很少部分的酒精。而胃部消化酒精後需要透過排泄，將體內的酒精排出，「胃速吸收咗酒精成份，飲水唔會改變到濃度！」李耀培指，有人會大量飲水或食解酒藥，但他認為酒後不能駕駛，對自身及道路使用者造成危險，「唔醉唔等於冇超標，飲咗酒就唔應該揸車！」如果警方發現司機有異樣，可以要求對方回警署進行進一步檢驗，包括尿液測試體內酒精含量等。