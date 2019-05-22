【械劫案中案】重組178萬假劫案　中介男劫後方知受害人是真主謀

土瓜灣「自編自導自演」劫案，警方雖然迅速拘捕八男，包括主謀、策劃人及涉非法禁錮策劃人的匪徒。據了解，被捕29歲劫案策劃人，收到38歲主謀指示，作為中介聘人落手打劫。但29歲仔在劫案過後，方知道行劫計劃的178萬元目標款項原來並不存在。案發之後，他才驚覺被劫的男子，竟然就是指示他聘人行劫的「幕後主謀」！

警方將38歲「主謀」帶返其寓所重組案情。（黃廸雯攝）

「劫案」主謀為物流公司東主

消息指，被捕29歲姓陳男子為運輸從業員，38歲姓譚物流公司東主為「劫案」主謀，事源譚男突然聯絡相識數年，並有黑社會背景的陳男，着他安排人手進行一宗搶劫，但只向他提供時間、地點及目標人物資料，並指事後劫匪可攤分贓款。

陳男遂安排四名劫匪，於昨日下午1時在土瓜灣馬頭涌道行動，其中3人充當刀手，持刀及鐵通搶去一名男子的公事包，得手後登上車手私家車逃去，男子報警及稱遭劫去178萬元，因頭部及手部受傷送院。

「主謀」昨日「遇劫」受傷送院。（資料圖片）

「主謀」疑打劫自己 策劃人陷局中局遭挾持

然而，陳男其後從新聞報導中，赫然發現「遇劫男事主」，竟就是「主謀」譚男，同時4名「劫匪」準備分贓時，發現公事包空空如也並無金錢，眾人憤怒不已，安排6名男子挾持陳男，要求陳男「嘔返啲錢出嚟」，陳男趁機通知家人，家人報警求助。

「主謀」保持緘默 奇案疑點重重

由於目前姓譚「主謀」昨日報稱遭搶劫後，保持緘默，未有承認「自編自導自演」，被捕人士所言未能呈現完整真相，「主謀」安排匪徒打劫自己目的，該筆178萬元「贓款」去向，甚至陳男是否遭譚男出賣等仍為未知之數。

警方初步調查後，陳男涉串謀行劫被捕，6名挾持陳男的匪徒涉非法禁錮，當中一名匪徒亦涉串謀行劫，即6名匪徒中最少一人為4名「劫匪」之一，另外3名「劫匪」仍「不知所終」。警方繼續循被捕人士的財務狀況、欠債情況及監守自盜的可能性調查，不排除將有更多人被捕。