【械劫案中案】自編劫案打劫自己　主謀面對刑責最少？

土瓜灣178萬元自編自導自演劫案，幕後策劃人就是遇劫的物流公司東主。策劃人找「二判」招兵買馬，截劫目標並分贓，惟隱瞞目標就是自己。匪徒得手後，發現「贓款」不知所終，於是挾持「二判」。原來所謂的劫案是一場「大龍鳳」，一切由「遇劫者」精心策劃，匪徒被「遇劫者」欺騙，更面臨刑事責任。

這宗「案中案」共有8人被捕，包括幕後策劃人─遇劫的物流公司東主、招兵的「二判」、同時參與劫案及非法禁錮男子及5名涉非法禁錮「二判」的男子。

主腦涉誤導警務人員 最高監禁6個月

幕後主腦涉自編自導自演的劫案，為一名38歲姓譚的物流公司東主，涉嫌誤導警務人員被捕。根據《警隊條例》第六十三條，任何人意圖妨礙或拖延達到公正的目的而提供虛假資料，以蓄意誤導或企圖誤導警務人員，循簡易程序定罪後，可處罰款5000港幣及監禁6個。

二判涉串謀行劫 最高判終身監禁

29歲姓陳「二判」，接獲物流公司東主指令打劫目標，於是聘請4名同黨落手打劫。劫案過後，二判才發現被劫男子就是物流公司東主，而掠走的公事包內沒有贓款，搶劫不成反被同黨挾持。他涉嫌串謀行劫被捕。根據香港法例，「串謀行劫」在區域法院最高刑罰為監禁7年，高等法院最高刑罰可判處終身監禁。

同黨涉非法禁錮 最高監禁7年

同時參與劫案及非法禁錮的24歲男子，涉嫌串謀行劫及非法禁錮被捕；5名參與挾持二判的男子，則涉嫌非法禁錮被捕。根據第221章《刑事訴訟程序條例》第101I條，非法禁錮最高刑罰是監禁7年及罰款。

律師：有打劫意圖即構成「串謀行劫」

律師梁永鏗表示，劫匪收到指令打劫男事主，掠去一個沒有金錢的公事包，雖然沒有從中獲利，但劫匪的意圖已構成「串謀行劫」；男事主指使劫匪打劫自己，即代表知道「唔係真打劫」，他就此報案則構成「誤導警務人員」，亦有機會干犯「串謀詐騙」。而「串謀」一詞在法律層面，理解為精心策劃、有預謀的行劫，因此在判刑上會比一般行劫高。

不過幕後主謀僅面對「誤導警務人員」罪行，最高可監禁監禁6個月，而聽從主謀指使的二判被控串謀行劫，最高可判處終身監禁，主謀面對的刑事責任竟然被二判輕得多。律師梁永鏗指，要待警方搜查更多證據，查出主謀策劃整個案件的目的後，有機會加控「串謀詐騙」罪行，即有計劃地欺騙該178萬持有者，金錢已被人盜走。「串謀詐騙」一經定罪，最高可被判監14年。