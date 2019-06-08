【香港寬頻又死機】一日兩斷線！揭網絡路由器故障　網民稱拒續約

香港寬頻下午又「死機」！今日（8日）凌晨兩時許，香港寬頻網速突然變慢，時斷時有，有人更是未能上網。今早八時許，香港寬頻於facebook專頁表示服務已回復正常。香港寬頻修復完成不足半日，再於今日下午1時許出死機情況。

至早上八時許，香港寬頻於facebook專頁表示，較早前因寬頻及話音服務出現不穩定情况，經全力搶修後，服務已回復正常。（網頁截圖）

今日（8日）凌晨兩時許，香港寬頻第一次死機時，大批網民湧入香港寬頻facebook留言大罵。（網站截圖）

網民揚言：約滿後不再續約！

有使用香港寬頻的網民指，今午上網時發現再出現中斷情況，想不到一日內兩度經歷斷線問題。由於斷線，有市民工作及生活及到影響，有人更揚言約滿後不再續約，並要求香港寬頻盡快交代事件。

香港寬頻：網絡路由器故障

香港寬頻回覆香港01查詢指，今天淩晨2時許至上午6時許，以及下午1時11分至50分，寬頻及固網話音服務出現不穩定及間歇斷缐情况，經全力搶修後，服務已回復正常。初步調查顯示，是次事件與網絡路由器故障有關，公司正全力深入調查。對受影響客戶深表歉意。