【逃犯條例．夏慤道持續更新】示威者掘磚　防線推至金鐘道　

今日（12日）立法會就修訂逃犯條例進行二讀，至早上約八時，有大批示威者衝出龍和道，佔領夏慤道全線。有警員發出「紅旗」後，隨即施放胡椒噴霧，在場採訪記者中招，臉部及背部感到灼熱。現場有示威者徒手掘起地上的磚頭及搬走鐵馬。 近三小時後，約上午11時，力寶中心對開紅棉道往金鐘方向東行線，已被示威者佔領。

夏慤道現場所見，有示威者戴上白色手套，蹲下徒手掘磚，地上被挖出兩個洞；行人路上的鐵欄被示威者推倒，橫瓦在草地上。大批示威者與警員對峙，其間有示威者以鐵馬試圖衝擊。警員隨即發出紅旗，警告示威者停止衝擊否則使用武力，及後向示威者施放大支裝胡椒噴霧水。

警察施放胡椒噴霧 記者中招

《香港01》記者身處夏慤道現場，目擊發出警告後，其中一名警員向人群發出胡椒噴霧。其間胡椒噴霧向外四散，在旁採訪的香港01記者中招，臉部及背部感到灼熱，需要立即退後。

（鄧詠中攝）

示威者佔領紅棉道往金鐘 垃圾桶掟警察

約上午11時，力寶中心對開紅棉道往金鐘方向東行線，已被示威者佔領。多名戴上口罩的示威者在路道上擺放垃圾桶、鐵馬、木板、摺枱，堵塞紅棉道東行線，多輛汽車繞道而行。另外，金鐘道東西行線封鎖，電車路軌亦被佔領。記者在金鐘道電車路附近目擊數名示威者以垃圾桶、辦公室椅等雜物堵塞路軌，當時正有五輛警員衝鋒車沿電車路軌行駛，車上數名衝鋒警員下車搬開雜物時，遭示威者掟垃圾桶，警員清理道路後，警車便離去。

金鐘道紅棉道交界封閉後，只有路障前一個位置予車輛調頭往中環方向。有一輛私家車在上址嘗試調頭約十分鐘不果，其間群眾多次拍掌歡呼，記者走近詢問司機情況，司機回覆：「我真係純粹唔夠位調頭。」

衝鋒警員下車搬走雜物。（梁銘康攝）

+ 6 + 5 + 4

解放軍總部外 警民對峙

多名示威者在場高呼「有裝備嘅去立法會方向」，亦有佔領夏慤道道路的示威者將鐵馬推至往上環方向，未見有進一步行動。添華道與夏慤道交界，近解放軍總部有多名警員築起一道道人牆，氣氛緊張；警方聲稱發出第四次警告，提醒示威者不要衝突防線，其間有人高唱「生日歌」。有記者在警察防線範圍外採訪拍攝時，遭警察趕走。

至早上十時許，有兩名外籍男子報稱為商人，要求通過道路，警員亦開路放行。

天橋拋雨衣予示威者

多名市民在海富中心對出天橋上，丟下雨傘及雨衣予路道上的示威者。位於夏愨道示威者打開雨傘，以防警察施用胡椒噴霧。

（香港01記者攝）

有示威者戴上白色手套，蹲下徒手掘磚。(蔡正邦攝)