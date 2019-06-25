【狗臂架殺人】警拘31歲工人列誤殺　94年添喜大廈案賠償3000萬

青衣美景花園狗臂架擊斃途人事件，一名63歲女途人被高處墮下的狗臂架擊中頭部不治，大廈高層一單位外正進行維修工程，搭設竹棚架。警方初步調查後，案件列誤殺，並拘捕一名31歲姓胡男裝修工人。 執業律師指出誤殺最高可判終身監禁，但會考量涉案人的意圖，而是次屬不幸意外。此外，狗臂架擁有人、外牆擁有人及單位佔用人或須就疏忽負責，包括建築公司、業主立案法團、發展商、管理公司或業主或遭民事索償，1994年的添喜大廈事件賠償額高達約3千萬元。

31歲裝修工人涉誤殺

美景大廈飛墮狗臂架，擊中63歲姓張女途人，張婦頭部重傷不治，警方拘捕31歳姓胡男裝修工人，涉嫌誤殺。執業律師廖成利指出，案件列為誤殺，考量或是涉案工人的行為造成死亡，誤殺的嚴重程度等同謀殺，最高可判終身監禁，但量刑會考慮被捕人士的意圖程度，是次可能是不幸意外。

狗臂架及外牆擁有者或須負責

廖成利又指，除了刑事檢控，家屬仍在從民事上追討賠償。民事訴訟方面則須先釐清疏忽負任及佔用人責任，再衡量賠償金額。廖成利表示，須為事件負上責任的，首先是狗臂架的擁有人，可能是建築公司；第二是外牆擁有者，根據旺角新興大廈棚架倒塌，造成工人墮下嚴重受傷案例，外牆擁有者可能是業主立案法團或發展商。

狗臂架擊斃一名女子。（林振華攝）

添喜大廈塌簷篷魚缸致1死多傷 賠償額達3千萬

廖成利又提出1994年添喜大廈魚缸連簷篷塌下，造成1死多人受傷意外，賠償額達3千萬，當時有責任的包括簷篷清拆商、業主立案法團、擁有簷篷的發展商、擁有魚缸的酒樓及管理公司，推斷是次美景花園事件，狗臂架的清拆或安裝公司及管理公司都有責任。責任有兩方面，首先是疏忽責任，即不能發生墮物傷人情況，此外有佔用人法律責任，單位的佔用人即法團或業主均須負責。

賠償額無上限 法庭三大考衡量

廖成利指，在衡量賠償額時，會計算事主的收入損失、累積財富損失、痛楚損失，長者可能較年青人在收入損失及累積財富損失方面較少，即使死亡比起隔數天才死亡或傷重未至死，事主承受的痛楚時間較少，所以痛楚損失較低，但廖指，索償金額無上限，「一條人命冇話值幾錢」。就新興大廈及添喜大廈，均無作刑事檢控，但民事賠償額巨大，廖提醒，進行高空工作，必須購買保險，以及做足預防意外工作，例如在地下進行圍封，放上高空工程告示，以免途人誤中「陷阱」。