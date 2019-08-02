【逃犯條例】火炭無搜查令下破門拘捕　大律師：警例授權定義廣泛

警方昨晚（1日）聲稱在火炭附近處理一宗爆竊案期間，發現4名男子的手推車中，載有懷疑用於示威活動的物品，包括壘球棍、護具、護甲、通訊器材、擴音器及鋼珠，遂將一行人搜身及拘捕；在搜身期間，取走其身上鑰匙，破門而入進入工廈一個單位，並拘捕單位內3男1女，其中包括前「香港民族黨」召集人陳浩天。 事後，警方引用香港法例第232章《警隊條例》第50（6）條，解釋警方有權取走疑犯身上物品。大律師黃宇逸表示，警例確實授權警方可在現場及現場附近搜證，惟他質疑，「現場附近」的定義廣泛，且警方在工廈樓下已完成拘捕，在無搜查令的情況下到樓上單位搜查，動機不明。

「現場附近」定義含糊 即日搜查疑犯住所毋需搜查令？

黃宇逸表示，在正常情況下，即使警方有疑犯家中鎖匙，無搜查令亦不可入屋搜查。據陳昕警司引用的香港法例第232章《警察通例》第50（6）條，法例授權警察合法搜身以及搜查現場及現場附近，惟爭議點在於，警方的「現場附近」是否廣泛包括疑犯的住所或工作場所。是次事件中，警方已經在單位樓下完成拘捕，黃表示，不明白警方何以要上樓搜查，對警例是否授權他們在無搜查令的情況下破門而入存疑。

翻查資料，如警方有理由相信任何須予逮捕的人已經身處有關單位內，他們有權在沒有手令下進入任該單位進行搜查。黃宇逸指，以警察追捕逃犯為例，警方如在追截期間進入其單位，可在未獲搜查令的情況下即獲授權。

有網民指出，在無搜查令之下，從屋內取走的證物並不可用。黃宇逸指，根據法例，非法地取得的證據，包括在侵犯受憲法保護的權利下取得的證據，若然與案件有關，仍可獲接納為證據。但法庭有酌情權在有必要下將該等證據豁除，以確保被控人得到公平審訊。現時本港法例下，法庭難以豁除（exclude）不合法獲得的證據。

民權觀察：情況普遍 市民不熟知個人權利下易受威嚇

民權觀察成員王浩賢指，市民在街上被截查後，被要求到住所作進一步搜查的情況普遍，惟警方在未持有搜查令的情況下，當事人有權拒絕警方搜查其住所。他解釋，市民多時因受警方威嚇，而且不熟知個人權利，會任由警方將其帶往住所搜查。惟住所範圍屬於私人地方，警方如無搜查令，不應入屋搜查。警方需要徵求屋主同意，才可入內搜查，惟市民在受到威嚇後的真實意願仍有待查證。類似情況如近日警方多次要求示威者解鎖電話或電腦協助調查，王浩賢指，警方無權強行要求市民將電子產品解鎖；即使警方有搜查令要求交出電話，亦毋須主動解鎖電話，只需要交出主機，市民無責任向警方提供密碼。

警方指，昨日在單位內檢獲2把弓、6支箭；1個已製成的汽油彈、一定數量的可造成汽油彈的原材料、以及含大麻成份的精油。（賴南秋攝）