【灣仔三級火】涉事樓層部分單位仍停電　住戶：事發時火警鐘無響

過去的周六(7日)，灣仔灣仔道鴻業大廈發生三級火警，大廈一個一劏三的單位起火，當時火勢猛烈，大量濃煙冒出，消防出動一喉四煙帽，用了一個半小時把火救熄，火警遭成兩死六傷。火警後，涉事的13樓一度停水停電，部分人更需要租住酒店。今日(12日)記者重返現場，涉事的13樓部分單位仍停電。有街坊稱，事發時沒有聽到火警鐘響，管理員稱火警鐘年檢，「都未檢查完」。

涉事單位被燒至燻黑。（鄧詠中攝）

事隔數天，記者重返現場，涉事的劏房單位牆身被燻黑，部分牆漆被燒至剝落。單位內有人擺放祭品，同層另一單位門外放有悼念的蠟燭。該層貼有通告稱，因火警發生全層暫停電力供應，但未提及何時恢復供電，現場所見13樓部分單位仍停電，有些單位電力恢復正常。

大廈大堂貼有通告指，今日下午2時半會舉行「火後研討會」，惟不少住戶指，管理公司僅於大堂貼通告，無電話通知。通告內容指，由於大廈發生有人傷亡的火警，消防處特別舉行研討會，提高住戶防火及逃生意識。

受影響租客需往別處暫住

住在13樓的南亞裔男子Sonwr 稱，與家人以月租17,000元租住上址一單位，由於停電，業主暫為他提供另一住所，暫住一星期，Sonwr表示，未知家人日後會否繼續租住涉事單位。他認為要另覓單位相當麻煩，不過租約於今年年尾完結。Sonwr稱，工程人員每日進行搶修，但不清楚屋內何時有電。

來自文尼蘇達的Benito為13樓劏房戶，租住的劏房約80呎，有廁所，月租7,000元。他稱，事發時身在單位內，為消防員開門進入單位，事後Benito搬往旅社，昨晚恢復水電後搬回單位，業主將派人為他清潔，相信日後將繼續住該單位，因搬屋很麻煩。

同層另一單位門外放有悼念的蠟燭。（鄧詠中攝）

住戶：事發時火警鐘無響

住在15樓的蘇小姐指，起火時她正在上班，惟女兒當時在家中，幸有朋友通知，始知其大廈起火，遂致電正在睡覺的女兒，「佢(女兒)話都冇火警鐘響，我打咗3次，叫佢落去睇吓」。女兒立即出門，發現真的發生火警。蘇指，「好彩個師姐（朋友）講，我個囡瞓緊覺，聽唔到有警鐘響，唔係燒死都唔知」，幸好其女兒及兩隻貓安全無恙。翌日，蘇小姐質問大廈管理員，為何事發時，火警鐘沒有響，管理員則指火警鐘「年檢」，「都未檢查完」。

蘇小姐表示，住上址十多年，消防來檢查時，有聽過火警鐘響，惟近月不察覺警鐘響，「（以往）有時檢查會響，但火警唔響」。據了解，近月大廈更換管理公司，近年大廈亦有進行維修，她需付數萬元。