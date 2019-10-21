【警方記者會・真播】警指驅散目的為保護清真寺　「暴徒應道歉」

昨日 （20日）九龍區多處爆發反修例示威，警方在驅散行動中出動水炮車，在尖沙咀彌敦道射藍色水劑，九龍清真寺受波及，大閘及門口一片藍，多名站在門外的市民，包括印度協會前主席Mohan Chugani（毛漢）被「染藍」，事件引起廣泛關注。至深夜時份，警方曾到清真寺與教會面，及派員簡單清潔；今早，特首林鄭月娥連同警務處長盧偉聰再與教長見面，向清真寺道歉。 西九龍總區指揮官卓孝業、警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜及網絡安全及科技罪案調查科警司莫俊傑下午四時會見傳媒。消防處副消防總長（總部）陳慶勇亦會一同出席。

【1715】被問到尖沙咀聖安德烈堂被有藍色水劑，為何不道歉。卓孝業表示，因為有「暴徒」在該處違法及使用暴力，所以警方要執法，使用武力驅散，而使用水炮車是其中一項。就昨日的行動，在事前已與區內相關的持份者作溝通，他們包括商場、居民組織、港鐵、巴士及宗教團體。當警方知道顏色水波及他們，已一一與他們聯絡及表達歉意，「但我更加想暴徒向香港人表達歉意，因為佢毀壞咗香港好多地方，亦破壞咗我哋嘅安寧，亦令好多人生活喺恐懼裏面。」

卓孝業又表示，「暴徒」對警察的攻擊越來越犀利，視警為合法及合理被攻擊的對象，包括使用汽油彈、腐液、彈义飛石，「石頭咁大嚿磚掟過嚟」，四方八面有雜物擲向警方，記者在場採訪令人擔心會被掟中，亦留意到不少專業記者穿戴的服飾保護性不高，所以請大家留意自己所站的位置。「我唔想有任何人受不必要傷害，我呼籲停止使用暴力，停止支持使用暴力。」

【1714】外界一直關注警方驅散行動的處理手法，卓考業表示，警方的處理手法是因應不同情況而同，會有不同戰術處理，不認為警方有問題，就行動中曾影響他人，警方已經作出歉意，強調「我哋都等緊暴徒同我哋道歉」。

【1706】被問到水炮車兩次向清真寺射水，如何解釋為「誤中」。行動部高級警司汪威遜表示，昨日事發時水炮車由梳士巴利道往彌敦道作驅散，因為「暴力示威者」在海防道建立了一個大路障並放火，而彌敦道沿路有很多火警、縱火、搶掠及圍毆不同政見人士，在此情況下，配合水炮車使用三大原則，包括嚴重傷亡情況下、大規財產被破壞及主要幹道被堵塞，阻礙警方執行職務及破壞社會安寧及秩序，使用水炮車作驅散是為阻止嚴重暴力罪行、大肆破壞的犯法行為。當時水炮車的工作是以人群噴劑沿途作驅散，大家要明白，如果我哋唔用特別用途車輛作驅散，而用人力作驅散，我哋警察防線會同暴力示威人士好接近，中間會夾記者及市民，大家磨擦、衝突，甚至出現的危險會相對地提高，在考慮不同的因素，調配人群管輛車輛去做。」他指，亦有限制，為更安全，不能讓示威人士在車輛及掃蕩中間出現，使用水炮車前不斷合予警告，目的只有一個，就是在場任何人士盡快離開。

汪威遜指，近日世界各地示威中，警察做事方式與香港警察的克制模式是有分別，原因是香港警察想保持距離，盡量克制，給警告後，想人盡快離開。警方首先讓銳武裝甲車經過路障，再是水炮車處理，在給予警告及警號下，仍有人不離開，在無可選擇下，就使用噴劑。使用噴劑有機會會影響到其他人，「但我哋無辦法畀人喺我車同人中間出現，因為危險會更多」、「對任何唔想影響到嘅人或也方出現影響，我哋係抱歉，但要明白我哋警方喺處理情況下困難喺邊，而我哋選擇喺洝全、最低風險嘅情況下達到一個目的，去恢復社會秩序、社會安全，係我哋使用特別用途車輛嘅考慮」。汪威遜說：「希望唔同人士喺暴力現場，盡量協助我哋警方，聽我哋警方阻告，當警方要你離開，盡快離開，就可以幫到我哋減低對其他唔應該受到影響或避免到不需要受到影響嘅人或地方被影響，更可以有效停止一個地方的暴亂及保護無辜市民的財產及安全」。

汪威遜又指，明白記者在現場工作有困難，如果將記者放在水炮車及掃蕩隊中間是有危險，示威者逃跑期間可能撞倒，大家應避免在該處或用其他模式，在安全的地方採訪，警方非即時叫大家走，而是盡快離開及有警號，有時間走，並非幾十秒要大家離開，而是大家應一早意識到警方有此警告。

【1647】消防處副消防總長（總部）陳慶勇表示，昨日與示威及聚眾活動縱火有關共77宗，集中在九龍區，在太子道西及荔枝角道交界，有人在天橋向地面警員投汽油彈，而尖沙咀站、旺角站、太子站、荔枝角站等出入口有人投汽油彈，彌敦道有銀行被縱火，就算車站商店關門，亦有員工在內維修檢測，縱火是嚴重罔顧人命。

去年平均一日錄90宗火警，100宗特別服務，逾2,000宗緊急救援服務召喚，昨在九龍區召達時間，僅40.32%能6分鐘內到場。就謠傳消防車用作運載及掩護警員，陳強調絕無此事，昨日有人截查及阻礙緊急車輛，消防予以強烈譴責。

就外界關注有警員登上消防車或救護車，陳表示，當有大型火警或事故，流動指揮車有機會有警員上車進行部署，但行進間的車輛不會有警員。至於救護車，警員有機會受傷而登車，可能有警員保護同袍一同送院，昨日A360正正是這情況，當時接載一名手部受傷警員入院；而若傷者涉及刑事，如昨日A494，有人士報稱受襲，警員上救護車調查後，認為毋須一同送院予是落車；另外，若受傷人士是被捕人，會有警員上救援車，昨日A173受傷人士拒絕送院，終由警員帶走助署；最後，如傷者精神狀況不穩定，救護員未能控制，會召警員協助，強調上述情況都是一貫安排。

【1633】卓又表示，暴徒又會針對理念不同店舖進行破壞，如撬開銀行、零食、中藥店的鐵閘，入內搗亂及縱火，波及樓上居民。警方昨日錄得10宗縱火，由10月1日至今有超過80宗，昨日刑毀案有7宗，10月1日至今共752宗，有商舖店主盤點失去財物，發現手機，電子產品損失，總值超過250萬元，警告任何人進行爆竊，可囚14年，由10月1日起計，共錄得28宗爆竊案，暴徒打爛店舖，令他人有機可乘，趁火打劫。警方又發現，暴徒會用建造地盤內物資作路障或攻擊警察，由10月1日至今有6宗地盤盜竊的報案。

昨日九龍區投擲超過100枚汽油彈，針對港鐵、銀行、商舖、警署及警員，在太子，有人在行車天橋向地面警員投汽油彈，幸只在身邊爆開，僅左腳燒傷，未有大礙；另有十多個港鐵站口被縱火，行為愈趨猖狂，強調「你哋做緊任何嘢都有後果，昨日有人已經即時被制服」，警告投汽油彈屬縱火行為，最高囚終身，即使訴求有多崇高，都不能合理化暴力。

警方又指，暴徒最近開始使用爆炸品，昨日九龍區最少接獲4宗發現懷疑爆炸品，當中太子道路旁，有一個物品放入盒內，連着電線，警方即時疏散人群，並由爆炸品處理科人員即場引爆，批評暴徒用懷疑爆炸品轉移警方視線，分散資源，行為卑劣，若經常有懷疑爆炸品出現，會令市民掉以輕心，隨便處理，隨時造時傷亡。

就水炮車昨日直射清真寺，卓再次向九龍清真寺及穆斯林社群致歉，警方各警區已主動接觸穆斯林社群解釋情況並致歉，警方感謝九龍清真寺及穆斯林社群的支持，會繼續保持緊密溝通，警方又留意到，顏色水影響到商戶及民居，警方怠到抱歉，對於任何人或團體受影響，致最真誠歉意，強調警方非常尊重宗教自由，不同宗教信仰團體，並無任何惡意，無存心冒犯，會繼續保持聯繫。

【1629】警察公共關係科總警司謝振中表示，上周五至周日一共拘捕68人，包括53男15女，年齡15至67歲，涉盜竊、非法集結、非法集結時使用蒙面用品、刑毀、公眾地方打鬥、藏有攻擊性武器等。周日拘捕中警方採取情報主導行動，在大埔截獲一輛的士，在車上檢獲大批汽油彈，車上31歲及34歲男子涉藏有攻擊性武器被捕。

謝指，法庭檢檢控方面，一名22歲男子涉10月19日下午五時在大埔行人隧道用力刺向在場男子腹部及割後頸，他被控意圖傷人罪，今日下午在粉嶺裁判法庭提堂。至於彈藥使用方面，十月十八及十九日警方無使用彈藥，昨日共使用約260催淚彈、約130發橡膠彈，近20發布袋彈及約40發海棉彈。在周末共有四名警員受傷，包括昨日一名警員在尖沙咀警署正門執勤期間被示威者汽油擲中，左手手腕二級燒傷，治療後已出院。

謝澄清，昨午約兩時一名男子路經尖沙咀警署附近時，見到有「暴徒」破壞警署門外設施，自發上前制止反遭拳打，嘴角受傷，警員見狀安排他入警署，免受進一步攻擊，有謠言指他是警員，是失實的指控。

【1622】卓孝業表示，暴徒打爛交通燈，拆爛電線，至少100組交通燈失靈，當中93組組未恢復運作，主要集中在油尖旺廣東道一帶，過去多個月至今合共400組交通燈被毀，今早車龍由長沙灣深水埗延伸至油尖，有16條巴士線線暫停，91條須改道，暴徒昨日更將目標指向基建，揚言大肆破壞西九龍站，旅客數字比上周減半，約1.4萬人次左右。

【1605】西九龍總區指揮官卓孝業開場發言，指過去四個多月，暴亂變得公式化，開頭會有貌似和平的遊行，之後有黑衣蒙面人四處破壞放火，近日更有土製炸彈及懷疑炸彈，情況令人非常討厭，市民生活極大困擾。