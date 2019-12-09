【反修例半年】從夏至冬示威不斷　街頭及大學屢爆激烈衝突

今年2月，陳同佳在台涉嫌殺害女友事件曝光，掀起修訂逃犯條例的爭議。由6月9日百萬人上街起，示威者由傳統的遊行集會、靜坐、佔領，到各區遍地開花，網上文宣、設置街頭連儂牆、發動三罷、因政見杯葛商戶、街頭衝突、圍困大學、堵塞交通、破壞公共設施及中資商店、以至縱火、搶犯襲警等；警方在清場時武力亦相對以往遞增，除在多區施發多枚催淚彈驅散外，更數度開槍。警方自8月起舉行例行記者會，解釋行動原因。示威持續至今已半年仍未遏止，因反修例事件被捕總人數高達6,022人，四成為學生，多人更被控暴動罪，警方使用的彈藥亦接近3萬發。2019年的反修例運動由炎夏歷至寒冬，是近年港人經歷自雨傘運動後最大規模的社會運動。

（梁鵬威攝）

為阻二讀通宵留守 612集會變大型衝突

6月9日，民陣舉辦反對修訂《逃犯條例》遊行，主辦方稱有103萬人參加，警方則公布遊行人數為24萬，惟政府當時拒絕撤回修訂條例，堅持法案於6月12日在立法會恢復二讀，觸發11日有多個組織通宵留守立法會。6月12日，大批示威者包圍立法會及佔領金鐘一帶多條道路，令二讀不能進行，反修例集會演變成大型衝突，警務處前處長盧偉聰稱示威者衝擊警方防線，警方逼不得已下，使用武器阻止暴徒，並形容事件是「騷亂」，警方及後在新聞稿標題用上「暴動」一詞，將事件定性為暴動。

（羅國輝攝）

615民陣遊行人數達200萬

至6月15日，特首林鄭月娥宣布暫緩修訂《逃犯條例》的工作，另一邊廂，示威者之一、35歲梁凌杰在金鐘太古廣場高處墮下身亡。翌日，民陣再次發起反修例遊行，要求政府撤回《逃犯條例》修訂草案，主辦方稱遊行人數接近200萬，創回歸以來新高，警方則公布參與遊行人數為33.8萬，部分參與遊行的示威者自發到太古廣場獻花，悼念日前墮斃的梁凌杰。6月26日，民陣又在愛丁堡廣場舉行反對逃犯條例集會，希望在二十國集團峰會（G20 Summit）前引起國際關注。

（王譯揚攝）

回歸日示威者衝擊立法會

7月1日，香港回歸22年，金鐘及灣仔會展一帶爆發衝突，示威者以巨型水馬建立防線，下午更有示威者衝擊立法會，以鐵馬、回收車、鐵枝等工具猛撼玻璃外牆。衝擊立法會八小時後，部分示威者不理警方呼籲，攻破鐵閘直闖及佔領立法會，港大《學苑》前總編輯梁繼平拉下口罩發表《七一宣言》，近30名欲撤離的示威者，將議事廳內10多名不肯離去的示威者帶走，有傳媒以直播形式播出事件，引起網民迴響。

（羅君豪攝）

「光復屯門」開地區遊行先例 防暴警入新城市廣場爆衝突

同月6日，有網民發起「光復屯門」遊行，希望反映屯門公園噪音滋擾居民多年的問題，主辦方稱有一萬多人參與，是反修例示威中首個地區遊行，亦是示威「遍地開花」的開端。7月14日，有網民發起沙田大遊行，晚上9時許，大量示威者走入新城市廣場範圍，防暴警察走入商場內追捕，雙方爆發激烈衝突，事件造成28人受傷，448人被捕。商場容許警方進入的做法，引起市民熱議，其後新城市廣場中庭位置屢次成為示威及集會的地方。

721元朗白衣人襲擊事件 何君堯握手片段掀爭議

7月21日，有人發起港島大遊行，以灣仔修頓球場為終點，惟不少遊行人士到達終點後，繼續行至西環包圍中聯辦，最終警方發射55枚催淚彈及催淚煙、5發橡膠子彈及24枚海綿彈清場。當晚西環發生大型衝突，另一邊廂，元朗發生一批身穿白衣的人士，手持木棍、鐵通等武器，在元朗西鐵站內及車廂內無差別襲擊市民，事件造成45人受傷，當晚警方在接獲報案後45分鐘，始到達元朗西鐵站，而有網上片段顯示，兩名軍裝警員在到達現場後，沒有阻止襲擊事件便離開現場。此外，網上亦有片段顯示，白衣人在無差別襲擊市民前，立法會議員何君堯在元朗雞地與部分白衣人握手。一星期後，鍾建平發起元朗遊行，是反修例示威中首次不獲發警方發出的「不反對通知書」，當日遇上嶺南大學校友及學生舉辦「驅逐何君堯」集會，嶺大校長鄭國漢與在場人士會面，並親身到遊行現場視察。主辦方稱當日有28.8萬人參加遊行。

（陳永武攝）

網民發起堵塞機場 尖沙嘴女黑衣人遭射爆眼

8月5日，有網民發起全港七區「大三罷」，多區出現不合作運動，有示威者癱瘓交通，當日亦有人發動包圍天水圍警署，有女示威者被抬走時懷疑「走光」。8月9日至8月11日，網民發起機場「和你飛」示威，大批示威者在接機大堂靜坐，導致航班受影響，有示威者亦以多國語言在場文宣，圖引起國際社會關注反修例事件。

8月11日，全港多區舉行示威遊行活動，多處爆發衝突，警方使用催淚彈、布袋彈、橡膠子彈、胡椒彈等武器驅散人群，衝突中多人受傷，當晚有喬裝警在銅鑼灣拘捕15人。同日，在尖沙嘴彌敦道近柯士甸道的衝突中，一名女黑衣人右眼疑中布袋彈受傷；翌日，示威者發起「警察還眼」百萬人塞爆機場行動，大批示威者湧入機場，令前往機場的交通癱瘓，下午3時許，機場管理局公布，受公眾在機場集會影響，機場運作嚴重受阻，所有航班登記服務須即時暫停，除已完成航班登機程序的離港航班，及正前往香港的抵港航班外，其餘當日所有航班全部取消。8月13日，機管局取得法庭臨時禁制令，禁止任何人非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。

（梁煥敏攝）

（余俊亮攝）

831防暴警進入太子站 網民促港鐵交CCTV片段

8月18日，民陣再次發起集會，由於警方反對由維園遊行至遮打花園，活動只能變成「流水式」集會，當日有170萬人冒雨參加集會，集會人士逼爆港島多條道路，集會最後以和平方式散去。25日，網民發起「荃葵青大遊行」，由葵芳南遊行至荃灣，當日警方首次在示威活動中出動水炮車。8月31日，民陣發起「人大8.31落閘五周年」遊行，惟不獲批不反對通知書，遊行取消，不少示威者仍自發前往原定集合地點遮打花園，警方出動催淚彈及水炮車清場，亦是水炮車首次在示威中發射有顏色水劑，最終演變成激烈衝突，示威者四散至旺角、太子等地方。同晚，港鐵太子站爆發激烈衝突，事緣有兩批乘客因政見不同發生口角，大批防暴警及速龍小隊進入太子站月台，以警棍及胡椒噴霧襲擊在場人士。事件發生後，坊間一直流傳當晚太子站有人死亡，引發一連串包圍太子站行動，要求港鐵交出當晚太子站的閉路電視片段，以還原事件真相。

「岳」字男搶犯襲警 929印尼女記者遭槍傷永久失明

9月4日，特首林鄭月娥宣布特區政府會正式撤回修訂《逃犯條例》的草案。9月15日，有網民發起「915港島行街」示威活動，在炮台山七海商業中心附近，一名身穿「岳」字灰色衫男子搶犯襲警，被警方制服拘捕。9月22日，就讀青年學院的15歲少女陳彥霖，被發現全身赤裸浮屍於油塘魔鬼山一帶海面，警方調查後指事件無可疑，惟觸發公眾憂慮，質疑校方及警方隱瞞事件，引發學生包圍學校要求公開閉路電視片段等連串風波。9月29日，有人發起「9.29全球反極權大遊行」，印尼女記者右眼遭警方槍傷，致永久失明。

國慶日少年遭實彈槍傷 《禁蒙面法》前夕示威者掟汽油彈

10月1日國慶日，民陣取消10.1大遊行，多區仍有大量示威者自發遊行，警方當日共開六槍，荃灣一名18歲中五男子遭警方近距離以實彈槍傷。10月4日，政府推行《禁蒙面法》前夕，在元朗大馬路有便衣警被襲及掟汽油彈，現場傳出槍聲，一名14歲少年左大腿被子彈射中。10月20日，有人發起「九龍區大遊行」，當日有水炮車向尖沙咀清真寺射藍色水劑，引發民間宗教議題討論。

（梁煥敏攝）

區議員被咬斷耳廓 科大生示威活動中墮斃

11月2日，過百名民主派區議會參選人依據《選舉條例》，於維園進行各自少於50人的「選民聚會」，毋須向警方申請，惟最後多名候選人被捕。翌日，太古城中心「東區集氣人鏈日」活動，區議員趙家賢的左耳廓遭咬斷，涉案男子持刀刺傷另外兩名男女。11月4日，網傳將軍澳結婚設宴，有示威者聚集，當晚尚德邨爆發激烈衝突，警方施發多枚催淚彈，其間科大生周梓樂被發現倒卧在尚德停車場二樓平台，懷疑由三樓墮下，身受重傷，延至8日不治，領展事後公開多段停車場CCTV片段，但全部無法看到周的墮樓經過。

（讀者提供圖片）

網民發起大三罷癱瘓交通 中大二號橋爆激烈衝突

11月11日，網民發起「黎明行動」大三罷，示威者於多區堵路，警方亦在多處施放催淚彈、水炮車等驅散，西灣河一名21歲男生設置路障時，被一名交通警員開實彈射中。翌日，中大有示威者應大三罷的「破曉行動」，發起「二號橋行動」，他們向東鐵路軌及吐露港公路抽投擲雜物，癱瘓交通，一批防暴警察前往二號橋，並多次發放催淚彈，雙方爆發激烈衝突，中大校長段崇智到衝突現場與警方談判失敗，警方再次施發催淚彈，至晚上，二號橋附近氣氛仍然緊張，中大副校長到場再次警方談判，前校長沈祖堯亦到場斡旋，最後警方撤離二號橋。

（魯嘉裕攝）

理大圍困事件歷13日 示威者冒險游繩爬渠逃離

由網民發起的「黎明行動」持續，鄰近紅隧的理大不時有示威者設置路障，至17日再有示威者增援及設置路障，警方到場清場，發射催淚彈、出動水炮車射藍色水，示威者亦以汽油彈還擊，大批示威者進入校園，至17日晚上，警方將理大所有出入口封鎖，呼籲示威者由Y Core出口離開，惟當一批記者由Y Core出口離開時，警方立即將他們拘捕，事件令理大內的示威者被圍困。至18日仍有逾千人被困理大，他們先後發起六次突圍均失敗，圍困事件長達13日，至29日始解封，其間有示威者透過游繩、爬渠等危險方式離開，約1300人自行離開，被警方拘捕，亦有318名未成年人士由警方登記資料下離開。同日，高院裁定《禁蒙面法》違憲，律政司提出上訴。

（李澤彤攝）

區議會選舉民主派大勝 12月民陣再度發起遊行

11月19日，美國參議院一致通過《香港人權民主法案》，至27日，美國總統特朗普（Donald Trump）正式簽署《香港人權與民主法案》。11月24日，本港舉行區議會選舉，逾294萬名選民投票，投票率高達71.2%，破歷屆紀錄。民主派於全港452個選區中，奪得388席大勝，建制派取得59席，其餘5席為獨立人士，部分地區如黃大仙、大埔等，民主派更取得全部區議會議席。12月8日，民陣發起「12.8國際人權日」遊行，路線由維園至中環遮打花園，是自9月以來，民陣首次再獲批「不反對通知書」，80萬人走上街頭表達「五大訴求，缺一不可」的訴求，遊行人士最終和平散去。