【劫後自救】錶行花逾十萬元加強保安　櫥窗示名錶照片代實物

近月本港劫案頻生，日前銅鑼灣﹑油麻地分別再發生錶行、金行及街頭搶劫案！記者今日（24日）重返銅鑼灣廣場一期查看，有錶行櫥窗改以膠盒及相片等，取替實物作展示減少損失，職員更表示考慮貼上「強化玻璃」字句，以圖作出阻嚇作用。 另外，廣華街有錶行表示，行內統計自8月起有多宗劫案發生，當中油尖旺區為主，該名負責人又指，行內均開始加裝保安設施，用約10至20萬增置器材，有時更需限制兩個客人為一組進店以保障安全。 翻查資料，全港各區自八月起已發生至少15宗錶行、金行等搶劫案。

有錶行近日已用膠盒及相片，取替價值過萬元手錶實物放於櫥窗內。（鄧詠中攝） 膠盒﹑相片取替實物 貼「強化玻璃」字句圖阻嚇 日前（22日）銅鑼灣廣場一期遭搶劫的涉事錶行，至今仍被圍封未有開營，附近另一錶行的職員表示，有見近月發生多宗劫案，近日已用膠盒及相片，取替價值過萬元手錶實物放於櫥窗內展示。

另外，職員又指或會在玻璃上貼上「強化玻璃」字句以收阻嚇作用；而場內其他店內舖職員則表示不擔心人身安全，「啲賊應該都係求財」。另外，附近珠寶店職員則表示，警察「有時會巡（附近一帶）」。

惟記者由早上9時至近中午12時，亦未見有警方巡查。

昨日扑頭劫案發生的地點，地下仍遺下血跡。（鄧栢良攝） 廣華街錶行逾十萬添保安器材 兩客人為單位進店 另外，昨日（23日）發生扑頭劫案的上海街及彌敦道的現場，地下仍遺下血跡，記者早上視察三個多小時，亦不見有警車巡邏。廣華街一帶有錶行表示，行內統計自8月起陸續發生多宗劫案，至11月尾全港各區至少十多宗錶行搶劫案，當中油尖旺區便佔至少6宗 。該名負責人又指，廣華街為重災區，區內生意少了，部份錶行更已結業；而行內均開始加裝保安設施，用約10至20萬增置器材，除了蒙面，戴帽等客人不招待外，有時更要兩個客人為單位進店以保障安全。

翻查資料，八月起至十二月短短五月內，全港各區發生至少15宗錶行金行等搶劫案，當中以油尖旺區為主，當中更有案件被損失價值千萬名錶。

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8月至12月各區搶劫案 日期 地點 事件 06/08/2019 元朗世界時計 男子闖店內持刀指嚇職員，搶去逾300萬錶。 28/08/2019 旺角雋匯 男子持刀掠去百萬手錶及金飾。 01/09/2019 深水埗鎣時計 五賊劫錶行不遂登車逃，遭警方追截拔槍制服。 06/10/2019 尖沙咀經典時計 喬裝日本顧客賊人進店亮氣槍搶走過百萬手錶。 08/11/2019 旺角廣華街聯安 四賊持刀劫錶行，搶走20隻值千萬元名錶。 10/11/2019 紅磡蕪湖街當舖 五賊持鐵錘及刀闖店搶去首飾及手錶。 14/11/2019 旺角廣華街驚世鐘錶 獨行賊行劫被阻，電槍襲擊員工眼部。 17/11/2019 荃灣珠寶行 五賊劫走250萬元金飾。 23/11/2019 元朗二叔公錶舖 三賊持鐵鎚打爆玻璃，搶去多隻錶後逃。 25/11/2019 旺角廣華街PNF 七賊持刀指嚇店員，錘敲不破窗櫥玻璃空手逃。 13/12/2019 旺角廣華街錶行 四名賊人闖入掠去近200萬現金及逾60隻勞力士名錶。 20/12/2019 深水埗青山道一金行 男賊持餐刀劫走4.2萬元金飾後被捕。 22/12/2019 銅鑼灣廣場錶行 三賊掠去總值約60萬元的12隻名錶。 23/12/2019 油麻地彌敦道 男子遭兩漢劫去逾20萬元現金。 23/12/2019 上海街金行 6名蒙面賊人扑爆櫥窗玻璃，掠去100萬元金飾 。

兩日三劫案 警指今年隔日一宗

油麻地昨日(23日)一個半小時內發生兩宗搶劫案，早上約11時許，一名財務公司職員，從銀行取款離開後，遭兩名持棍賊扑頭劫走逾20萬現金；至中午時份，位於上海街一間金行被六面蒙面匪徒闖入，並持刀指嚇負責人，及後掠去一批總值100萬元的金器後逃去。另外，日前（22日）銅鑼灣三名蒙面賊闖入銅鑼灣廣場一間錶行，搶去總值約60萬元的12隻名錶後逃去，警方事後於廣場後巷檢3隻失錶、涉案兩把鐵錘及一支仿製槍。

警方其後於記者會上表示，今年首11個月的劫案比去年同期上升28%，由往年每三日一宗，變成今年隔日便有一宗。