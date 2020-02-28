【逃犯條例】防暴第2、3梯隊將調回各警區　料3月初恢復「行咇」

反對「逃犯條例」修訂草案的示威活動持續8個月，警方在去年6月9日部署「踏浪者」行動，抽調各警區大量人手至各總區應變大隊，削弱地區警力，「行咇」等日常警務工作需要暫停，令不法之徒有機可乘，過去數月地區的罪案數字明顯上升。 踏入2020年，反修例示威有降溫跡象，緊隨着新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情日趨嚴重，社會上大規模示威事件減少，據悉，警隊高層經評估現狀後，決定陸續撤減「踏浪者」行動的人手，將警力回歸地區，並會恢復地區巡邏（行咇）工作。

警務處曾於Facebook專頁上載一段名為《小角色‧大意義》的宣傳短片，內容圍繞兩名軍裝巡邏小隊警員的日常工作。（影片截圖）

據了解，本周日（3月1日）起，各總區應變大隊「第三梯隊」人員將調回各警區處理日常警務工作，包括「行咇」，他們一般較少處理遊行示威，或不曾受過機動部隊訓練。接着在3月8日，「第二梯隊」人員亦會調回各總區，而佔中後成立的「罪案應變小組」人員及刑偵探員會返回各警區、分區處理及調查罪案。而第二及第三梯隊重回地區後，他們將由每日12小時的更數改回8小時的三更制。換言之，屆時各警區的地區巡邏工作會陸續恢復正常。翻查資料，據悉警方為保護巡邏警員免受伏擊，去年曾承認部份警區暫時取消警員落地巡邏，改派警車代替。

據了解，進行防暴工作的「第二梯隊」及「第三梯隊」將會調回各警區。 （資料圖片／羅君豪攝）

2019年本港罪案率升9.2% 行劫、爆案急增5成

警務處昨日向保安事務委員會提交文件指，2019年本港整體罪案數字達59,225宗，較前年上升9.2%，整體破案率則下跌9.4個百分點至37.1%。警方指，反修例事件引致大量暴力及違法行為，令罪案數字自2007年以來首次回升。

警方去年錄得2394宗爆竊案，較前年上升52%，其中下半年數字是上半年2倍。警方亦錄得210宗行劫案，較前年上升42.9%。車內盜竊、搶掠案、電話騙案亦錄得上升。