【海關殉職】高級關員黎志恒周三舉殯　最高榮譽出殯安葬浩園

一艘海關淺水巡邏艇於今年1月在沙洲追截走私船時意外翻船，導致關員3死2傷，早前43歲女高級關員吳詠敏及26歲關員黃焯梆安葬和合石浩園。香港海關將於本周三（11日）在九龍紅磡世界殯儀館，為同事件中遇難的海關高級關員黎志恒舉行香港海關最高榮譽喪禮。

海關公佈當日流程會分成兩部份，早上9時半會於殯儀館地下靈堂內舉行傳統悼念儀式；至上午10時15分，在靈堂內及殯儀館外會舉行官方儀式。靈車預計約於上午11時離開殯儀館，海關人員會在殯儀館外列隊向黎志恒高級關員作最後致敬。

靈車約於上午11時30分抵達昂船洲昂船路政府船塢H座海關船隊基地，海關人員將在基地向黎志恒高級關員致最後敬禮，隨後會在和合石墳場內「浩園」舉行葬禮。

一艘海關淺水巡邏艇於今年1月在沙洲追截走私船時意外翻船，導致關員3死2傷。（資料圖片／黃偉民攝）

當日警方於西九龍實施特別交通安排，配合喪禮舉行。周三上午8時至中午12時，暢行里及暢行道會實施交通管制，沿老龍坑街行駛的車輛須右轉入溫思勞街。而位於老龍坑街、溫思勞街、暢行道及安靜道的收費錶停車位由本周二（10日）晚上8時至翌日中午12時暫停使用。

乘車前往喪禮的人士可於溫思勞街或老龍坑街下車，徒步前往世界殯儀館。視乎交通情況，送殯行列的車輛可在暢行道停泊，其他獲許可的車輛可在暢行道以西停泊。警方會視乎當時的交通及人潮情況實施交通安排。