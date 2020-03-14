4款口罩含菌量超標最多11.5倍　海關拘4人　一文睇清含菌口罩資料

新型冠狀肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，本港口罩在供應短缺下價格飆升，不少零售商向全球各國訂購口罩應巿。海關自今年1月起巡查本港2萬多個零售點，檢視及試購多款外科口罩，昨日（13日）發現4款口罩含菌量超標0.4倍至11.5倍，該批貨品生產地分別是尼泊爾、土耳其及東南亞國家。發售該批口罩的商戶涉嫌違反消費品安全條例，海關今日（14日）於拘捕4名藥房負責人，呼籲市民停用該4款口罩，商戶亦應立即將該貨下架。

海關指涉嫌含菌量超標的口罩為一盒50片包裝，每盒售價介乎200元至499元，其中2盒包裝標示為尼泊爾或土耳其生產地；另外2款則沒有標示產地，但相信來自東南亞國家。（黃偉民攝）

↓↓↓按圖看4款含菌量「超標」口罩資料↓↓↓

巡查2萬多個零售點 驗出4款口罩含菌量超標

海關消費者保障科首席貿易管制主任（署任）李民佳表示，海關於今年1月27日開始至3月13日，展開名為「守護者」的行動，巡查本港2萬多個零售點，全面巡查、檢視及試購全港出售的外科口罩，並將口罩送往化驗所進行含菌量測試。

昨日（13日）海關收到當24個樣本報告，發現4款口罩含菌量超標0.4倍至11.5倍，涉嫌違反消費品安全條例。涉嫌違規口罩為一盒50片裝，每盒售價介乎200元至499元，其中2盒包裝標示產地為尼泊爾或土耳其，另外2款則沒有標示產地，相信是來自東南亞國家。

海關於灣仔及銅鑼灣區4間藥房採取行動，於灣仔春園街一間藥房帶走負責人。（黃偉民攝）

+ 2

海關拘捕4名藥房負責人

海關接獲樣本測試報告後，今日（14日）於灣仔及銅鑼灣區4間藥房採取行動，拘捕4名藥房負責人，各人年齡由28歲至40歲，其中一間涉事藥房位於灣仔春園街。海關會進一步化驗口罩含細菌的種類，並繼續追查該4款違規口罩的出售點。

海關指早前試購了90款外科口罩，當中80款並無問題，提醒巿民購買口罩時需留意盒面是否有污迹，如果口罩有異味應該立即停用。如市民使用含菌量超標的口罩，有機會造成皮膚敏感或構成氣管感染。