【新冠肺炎】港府籲若計劃回港應盡早啟程　留學生家長嘆機位難求

歐美國家的新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情升溫，西貢區議員方國珊近日接獲不少留英學生的家長求助，指衞生署周五（13日）呼籲在歐美的留學生及其他港人，若計劃返港應盡快啟程，惟即使子女計劃提早回港，因航空公司削減航班，導致機位緊張，難以及時買到機票點港，令家長十分擔心，方國珊促請駐倫敦經貿辦能關注留英學生在當地的情況，提供適切的協助。國泰今日亦表示，恢復本月17日至19日三班來往香港與倫敦希思路機場的航班，接載更多港人回港。

當地難購防疫物資

方國珊表示，最近接獲不少留英學生的家長求助，因應新冠肺炎在歐洲的疫情蔓延，不少留英學生計劃提早回港，但航空公司削減航班，由一日一班減至一周兩班，導致一張機票難求，即使留在當地，亦無法買到所需的防疫物資，令家長十分憂慮。居於將軍澳的陳太表示，其21歲兒子正在英國蘭卡斯特（Lancaster）留學，她指兒子早前透露當地難以購入口罩等防疫物品，遂於本月初將口罩由本港分兩批寄到英國，「阿仔話唔見藥房有得賣口罩，消毒搓手液嗰啲都冇」。

至周五（13日），兒子向她透露學校即將停課，連報告也順延至5月考試期間才遞交，故希望提早回港，惟她昨天（14日）發現回港機票一張難求，「航空公司cut晒班次，國泰冇晒直航，至少都要one stop（停留一站），就算剩返嘅都冇晒位，連商務都滿」，最後她終於為兒子撲到22日晚的阿聯酋航空機票，經杜拜返港，「都要等一個禮拜，我都叫個仔呢幾日冇咩事唔好周圍走，一陣病咗上唔到機就麻煩」。

國泰今日亦表示，恢復本月17日至19日三班來往香港與倫敦希思路機場的航班，接載更多港人回港。 （資料圖片）

對於英國確診個案增加，陳太指幸兒子目前身在較北的蘭卡斯特，人流較少，疫情應沒有倫敦般緊張，但對於港府未有向英國實施強制檢疫或發出外遊警示表示憂慮，「你要佢哋（留學生）返香港時，強制隔離14日或者做快速測試都OK架！」方國珊則表示，明白留學生家長的憂慮，希望駐倫敦經貿辦能關注留英學生在當地的情況，提供適切的協助。

國泰宣布恢復三班來港英航班

截至昨日（14日），英國已錄得超過800宗確診個案，港府今晚宣佈，由於愛爾蘭、英國及美國的病例持續及迅速上升，基於公共衛生考慮，決定對有關國家發出紅色外遊警示，屬歷來首次。衞生署周五（13日）呼籲在歐美的留學生及其他港人，若計劃返港應盡快啟程，署方亦將於周四（19日）零時零分起，對由英、美、愛爾蘭及現時紅色外遊警示仍生效的埃及抵港人士加強衛生檢疫安排，不論是否本港居民，抵港後均須強制檢疫14日。國泰今日亦表示，恢復本月17日至19日三班來往香港與倫敦希思路機場的航班，接載更多港人回港。