新冠肺炎│深水埗警署22歲女警初步確診　發燒住院　同隊40警留家

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續，警方證實一名駐守深水埗警署的 22 歲女警員初步確診新冠肺炎，為第二宗警員確診個案。警方指該女警隸屬巡邏小隊，過去14日並沒有外遊記錄，昨日（24日）當值期間身體感到不適，其後到政府醫院求醫，經初步測試後對「2019冠狀病毒病」病毒呈陽性反應。警方指該女警沒有參與任何前線工作，亦沒有與市民接觸。 據了解，初步確診的女警剛出學堂不久，約2個月前正式投入警務工作，昨日下午接近下班時出現發燒徵狀，其後往明愛急症室求醫，需留院觀察，今日中午獲知其新冠病毒的檢測結果為陽性。消息稱，深水埗警區已應衞生署要求，調查該女警最近上班情況，包括有否行咇及乘座巡邏車和逗留在報案室，暫未能確定其感染源頭。據悉，與該女警同隊約40名警員未來數天會留家休假，等候衛生署進一步指示，而警察機動部隊西九龍大隊會抽調人手到深水埗警區，以協助巡邏任務。

深水埗警署一名22歲女警初步確診新冠肺炎，今日警署內有人進行清潔及消毒設施工作。（香港警察fb圖片）

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警方在facebook表示，基於公共衞生考慮，即時採取多項措施，包括在沒有衞生防護中心進一步評估前，與該女警駐守同一小隊的所有警務人員，將不會安排與市民接觸；警方正與衞生署接觸，安排徹底清潔及消毒相關警署設施，包括報案室和警車。

深水涉警署報案室貼出告示，指所有進入警署人士均要戴口罩及量度體溫。（林振華攝）

警方強調由上月29日開始，所有在警署工作的警員均需配戴口罩，而進出警署人士均要量度體溫，確保衞生安全，亦已醒警員減少社交接觸以減低傳染風險，並留意自身健康狀況，如有任何不適，須立即呈報並求醫。

警方指高度關注事件，將會繼續與衞生署保持緊密聯絡，積極配合署方進行病理學追蹤，包括主動提供該名警員近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。而警方亦會靈活調派人手，確保相關警區提供的緊急服務不受影響。