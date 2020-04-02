疑失事解放軍直-9直升機　飛行紀錄、說明書散落現場　演習曾亮相

周一（3月30日）駐港解放軍一架駐軍直升機失事，懷疑失事現場曝光，香港01記者今午於甲龍林徑交界山野發現懷疑直升機失事地點，現場有大樹倒塌、電油味彌漫，亦遺下懷疑為失事直升機的殘骸碎片及多張文件，當中寫有「直9系列直升機（6202）號」字眼。 軍事專家指直-9直升機主要用作指揮及偵察用途，其原型為本港飛行服務隊使用的海豚直升機，直-9為中國獲法國授權，經內地廠方生產並改良的機種。

記者於距離被撞毀電塔約150米的懷疑失事現場視察，該處有大樹遭撞至倒塌。（蔡正邦攝）

現場距離被撞毀電塔約150米。（蔡正邦攝）

記者今日（2日）前住甲龍林徑交界發現懷疑直升機失事地點現場視察，於距離被撞毀電塔約150米，穿越佈滿泥濘的山野，到達該個懷疑失事現場，該處有大樹遭撞至倒塌，彌漫濃烈的電油味，另外地面亦遺下懷疑為失事直升機的殘骸碎片，包括一塊疑似錶板的部件碎片，多張文件及印上「專用袋」的綠色布袋，當中有文件印有「直9系列直升機（6202）號」及飛行紀錄，手寫上日期為今年2月。

編號為6202的直-9直升機，過去曾於解放軍的演習及軍營開放日中亮相。（駐香港部隊影片截圖）

文件印有「直9系列直升機（6202）號」及飛行紀錄等資料。（蔡正邦攝）

軍事專家：為內地廠生產 作指揮及偵察用途

有軍事專家估計，有關文件殘骸為直升機的飛行手冊，而文件上寫有的「K/JZ9ZH直升機」、「一二二廠」等字眼，專家估計「K/JZ9ZH」代表直9型號直升機，當中K/J代表空軍，Z9代表直9，而ZH則代表指揮。專家指直9直升機早於回歸時期便已獲配予駐港解放軍，屬常見的機種，主要用作指揮及偵察用途，其明顯特徵是機尾的旋槳藏於尾翼內，外觀如一個抽氣扇。

專家又指直9與本港飛行服務隊使用的海豚直升機為「系出同門」，分別是海豚直升機為直接向法國購買，而直9則是中國獲法國授權，由內地廠方生產並改良，因此文件上的「一二二廠」，應代表中航工業旗下的哈爾濱飛機工業（集團）有限責任公司，最早追溯至於1952年成立的122廠，被喻為中國航空工業「第一批六大主機廠」之一，公司後稱國營偉建機器製造廠、哈爾濱飛機製造公司，於1998年改名為哈爾濱飛機工業集團有限責任公司，現時位於黑龍江省哈爾濱市。據知，該機種曾在演習中亮相。

直-9直升機原型為本港飛行服務隊亦有使用的海豚直升機（右）。（資料圖片）