洪水橋奪命火│男嬰獲救時仍聞哭聲　街坊聞死訊落淚：以為仲救到

元朗洪水橋翠珊園昨日（25日）發生奪命火警，釀成1死4傷慘劇，尚未懂走路的1歲大男嬰與家人陰陽相隔。發生火警期間，起火單位傳出女戶主與子女的呼救聲，一群熱心街坊未待消防員到場，即爭分奪秒救人，率先破窗把女戶主與2名小童救出，惜未能把男嬰救出險境而成遺憾。 街坊林先生憶述，昨日取來鐵梯及鐵槌，爬上起上單位牆外打破窗花救人，當時有人嘗試進入房內，惟濃濃黑煙攻出，大家只能作罷。街坊獲知男嬰死訊後都感到非常傷心，其中林太表示，以往不時見到事主一家，「個B細細粒好得意」，落淚憶述男嬰「抱出嚟仲有喊」，豈料最終無法救活。

【元朗奪命火】起火單位燒至嚴重熏黑，牆身及家具燒焦。（余睿菁攝）

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參與救人街坊感傷心

在火警現場附近經營餐廳的林先生表示，事發時正在餐廳工作，聽到大廈單位內有人求救，便立即與食客趕往救人，「有咩工具就擸咩」。他憶述當時取走鐵梯及鐵槌，攀梯到單位外牆打破窗花救人，其他人則曾想進入房間救人，但濃濃黑煙攻出，無法看清房內情況，「入咗房啲煙好犀利，都要返出嚟！」。當女住戶獲救時，即時指兒子仍在大廳內，曾嘗試開門但煙火太大，終要退守；而火警發生後一段時間，男戶主亦場至，想拯救兒子亦未成功。消防員到場後在屋內救出男嬰，惟男嬰送院後證實不治。

林先生表示，當時為救人未有想太多，「第一樣嘢係救人先」﹑「唔使諗，本能反應」，他稱自己僅能打破窗花救人，惟沒有裝備無法進入火場內，對於嬰兒離世感到傷心，又指涉事家庭曾抱嬰兒到店內光顧，大家「有傾有講」。

街坊林太指「個B細細粒粒好得意，好似佢老公（爸爸）咁」，又指男嬰救出時仍有哭聲，沒料到最終不治。（蔡正邦攝）

女街坊：嬰兒救出仍有哭聲

街坊林太則表示，事主一家居於上址約半年，女戶主從事洗碗及清潔工作，近日受疫惰影響未有開工，但不清楚男戶主的工作。上月事主一家曾提醒他們有賊人偷走其店內芒果，稱居於樓上因此看見情況，便告之店員，她認為對方有正義感。林太又指，涉事家庭不時帶同3名子女到樓下，據聞男戶主為越南人，「個B細細粒好得意，好似佢老公（爸爸）咁」。她對於嬰兒離世感到十分離過。

昨日案發時，林太亦有協助報警，起初以為單位煲燶食物引致火警，及後「見到揮毛巾就知大件事，真係出唔到門口先會揮毛巾」。因情況極為危急，一眾街坊見消防員仍未到場，紛紛協助救人。她落淚憶述男住戶到場時手足無措，抱住救援人員，希望對方協助救人，而嬰兒被救出時「仲有喊聲」，惟消防急救時哭聲已止，又見嬰兒已手腳僵硬，她流着淚說：「以為仲救到，點知睇新聞話救唔到！」

另1名街坊阿榮昨日有份協助救出女戶主及2名男女童，惟未能救出男嬰，惋惜稱「不幸嘅係個B救唔到」。他憶述火警情況，指當時正在餐廳上班時，突然聽見有人高呼「救命」，逐外出查看，目睹大廈濃煙冒出，「入都入唔到去！」。他與食客及街坊立即協助救人，大家傳遞滅火筒﹑濕毛巾﹑鐵梯等等物資，有人則負責剪開窗花的鐵枝，最終救走3名傷者，並安置他們在餐廳休息，等待協助。事發後1天，阿榮表示：「希望（傷者）早日康復，大家都平安！」