微波爐鸚鵡｜稱受擾徹夜未眠　女主人帶署調查　愛協上門帶走鸚鵡

昨晚（5月4日）網上瘋傳鸚鵡被放進微波爐的帖文，事主更聲稱「紅燒乳鴿」，雖然最後澄稱「玩下」，惟已引發軒然大波。事主Sheron今日接受訪問時，鸚鵡Oscar亦在場，表面未見有傷痕，她表示昨日已到警署備案，目前已返回家中，再度澄清發帖只為開玩笑，同時又指自己受到電話滋擾徹夜未眠。 至今午1時半，有警員及愛護動物協會人員到達事主寓所，目前案件仍在調查中。

警方及愛協人員今早上門調查。（鄧詠中攝）

昨日網上流傳數張鸚鵡被放進微波爐的照片，事主Sheron曾於網上澄清，一度向網民表示「唔好意思」。至今午1時半，大嶼山刑事偵緝第五隊約６名警員，到事主住所進行調查，而愛護動物協會人員亦到場協助，愛協職員表示如鸚鵡經檢查後發現曾被虐待，或身體情況不理想，將會帶走鸚鵡。另外，如事主承認曾以微波爐「處理」鸚鵡，職員亦會帶走鸚鵡，但指如非必亦不希望將其帶走，以免影響鸚鵡心理及生理狀況

《香港01》記者今早訪問事主Sheron時，其鸚鵡Oscar亦在場，停留於Sheron的手指上，行動如常，不時發出鳥鳴聲，未見有表面傷痕。事主Sheron表示，昨晚已帶同Oscar到警署報警，警方同時建議她到私隱專員投訴，目前她已返回家中，又指自己整晚均未有睡覺，即便自己澄清後仍受到部份網民的攻擊，而地址等資料亦被公開，整晚均收到電話滋擾，「乜嘢侮辱性說話都講」。Sheron指，事件中的鸚鵡Oscar目前已11歲，6個月大時便購入並開始飼養牠，大部份時間均放於籠內，過往如Oscar頑皮Sheron便會指責，而昨日發帖只為開玩笑「咁曳，今晚加餸啦！」她表示對事件感到無奈，指「講咩都冇用。」另外，事主丈夫表示，事件中的鸚鵡為白帽鸚鵡，於十多年前以數千元購入。

《香港01》正就事件向警方及愛協查詢。