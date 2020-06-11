修例風波一周年｜速龍裝束無展示編號　爆眼教師將提司法覆核

特區政府於去年初提出《逃犯條例》修訂，惹來社會反對聲音，至6月開始陸續爆發嚴重警民衝突，風暴延續至今已1年仍未完全平息。去年6.12金鐘爆發大型示威衝突，警方事後公布使用武器情況，指當日共發射逾240枚催淚彈、19發橡膠子彈、3發布袋彈及30發海綿彈，衝突釀中逾80人受傷，多名示威者頭部中槍。 當中拔萃女書院教師楊子俊（Raymond）遭子彈射爆右眼，人生亦因此改寫。Raymond已重返校園教學，但其右眼視力只餘2.5%。回想去年6.12事件，他稱至今仍難忘中彈一刻，形容當時是「望住粒彈飛埋嚟」。談及事發當日情況，他質疑現場的「速龍小隊」未有展示編號及委任證屬違憲，就此提出司法覆核。

拔萃女書院教師楊子俊於去年6.12警民衝突遭射爆眼，其右眼視力僅餘 2.5 %。（黃偉民攝）

我會堅持司法覆核，就逃犯條例引起的社會活動，用方法達成訴求、塑造我們期望的香港。 楊子俊 通識科教師、右眼中槍示威者

「速龍小隊」未有展示編號及委任證 多次成為爭論焦點

反修例風波中，「速龍小隊」未有展示編號及委任證，令人質疑如有不當行為亦無法追究，有關問題多次成為爭論焦點。就《監警會》於5月15日公開的反修例示威審視報告，提及速龍小隊裝束並不被視為警隊制服，不受《警察通例》或《警察程序手冊》規管，毋需於戰術裝束上展示警員編號。Raymond指監警會報告未有反映現況。

Raymond認為，警員編號代表整個警隊及代表警員身份，他質疑6.12當天，「速龍小隊」未有展示警員編號屬違憲，市民難以追究懷疑違規的警員，他正與律師團隊向法院申請司法覆核，「我會堅持司法覆核，就逃犯條例引起的社會活動，用方法達成訴求、塑造我們期望的香港」。

Raymond指，他中槍後，有市民將他扶到後方巴士站，在場救護員為他急救，其後他由救護車送院治理。（資料圖片）

我望住粒彈飛埋嚟，非常難以置信。事發一刻非常快，但我心想當時我沒有做啲咩！點解開槍打我呢？ 楊子俊 通識科教師、右眼中槍示威者

涉嫌暴動遭警拘捕 踢保後手機仍被扣留

現年29歲的Raymond，在事發後被警方以涉嫌暴動拘捕，至去年10月他報到後決定「踢保」，惟目前其手機仍被警方扣留，不排除警方會追究。Raymond難忘中彈一刻，「我中彈時好驚訝，唔知自己可以做啲咩，只係大叫我中彈！」Raymond中槍後，有市民將他扶到後方巴士站，在場救護員為他急救，其後由救護車送院。他質疑警員開槍的原因，「我都好擔心自己嘅眼睛，覺得可能咁樣就一世，會唔會就咁盲咗？」

右眼只餘2.5%視力 看文字會出現重影

戴着眼鏡的Raymond，雙眼看來沒有異樣，而右眼中槍後，醫生曾指有八至九成機會康復，但隨着時間過去，右眼的傷勢反而惡化，至去年6月下旬更出現水腫，眼底的黃斑區域有裂孔。

他指，其傷勢由強烈的衝擊力造成，導致裂孔非常大，視力亦愈來愈差，即使進行1次手術後亦無大改善，目前右眼只餘2.5%視力。因右眼沒有中央視力，因此看文字及螢幕時會出現重影，例如文字會化開或有2個影，而他目前在教學時如需用電腦螢幕，已習慣要戴上眼罩。

稱中槍前不見「黑旗」或「橙旗」

回想去年6月12日金鐘示威現場情境，他憶述當日獨自到金鐘，期望政府能停止修例、正視民怨，當日下午約3時半至4時，他稱警方突然多次施放催淚氣體，當時有不少市民被催淚煙包圍，「佢哋非常辛苦同需要時間休息，我無咩大礙，於是企喺警方同示威者之間，觀察警方行動」。

Raymond強調自己沒有武器，亦沒有作出衝擊，「當時我就咁企喺度，之後見到對面有警察舉槍」。Raymond記得自已中槍數分鐘前，他附近有3至4名示威者。他指當時自己只是站着，沒有向警員作出挑釁行動，而警方沒有舉出「黑旗」或者「橙旗」示警，甚至無開大聲公以要求示威者離開，「但非常唔好彩，警方無預警下向我開槍，導致我右眼中槍」。

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