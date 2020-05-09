工傷家庭│喪命工人遺4子女均患語障　言語治療師：早跟進可改善

跑馬地一個地盤上月27日發生奪命工傷，44歲工人顏訓真遭工字鐵壓斃，遺下妻子及4名年幼子女。遺孀顏太稱，12歲長子及7歲次子患有言語障礙，須接受治療糾正；而一對2歲的孖女說話能力亦遲緩，只懂得說「鼻」、「bye bye」，擔心她們亦有語障。 有專業言語治療師指，家長若不正視語障問題，或會影響學童於學習上的理解能力、說話能力等，建議留意到孩子言語發展遲緩時，要盡快尋求兒科醫生或言語治療師作出評估，以便及早提供適當的訓練，就可改善語障情況。

一對2歲的孖女說話能力遲緩，只懂得說「鼻」、「bye bye」，懷疑亦有言語障礙。（蔡正邦攝）

顏太透露，2名兒子上幼稚園時已被老師發現說話能力、理解能力較弱，學習上需要花更多時間，其後證實是患有言語障礙，需要定時接受言語治療師的跟進。訪問當日，長子很吃力、斷斷續續地向記者透露，父親遇難後母親的情緒，他又重覆了多遍「幫睇人」，原來是想表達「幫忙照顧妹妹」。

發音及語言問題是常見語障

香港耀能協會言語治療師孫慧敏稱，常見的言語障礙包括發音問題及語言問題，發音問題是指兒童出現咬字、發音錯誤的情況；而語言問題是指兒童出現理解能力、表達能力困難，未能掌握句子意思。孫姑娘解釋，通常2歲的兒童能說出單詞，例如熟悉人物的稱呼、常見物件的名字等，由於正值學習階段，出現發音錯誤亦屬正常，但若在入讀幼稚園時，小朋友仍未識講簡單句子，或詞不達意，家長便要多加留意。至於6至12歲的學童，若出現口吃、句子短且文法不通、說話無組織等情況，就有機會是患上語障。

顏太6歲的兒子患有言語障礙，須接受治療糾正。（蔡正邦攝）

發現兒童言語發展遲緩 應即尋求專業評估

孫姑娘提醒家長留意到孩子言語發展遲緩時，應盡早尋求兒科醫生或言語治療師作專業評估，若發現患有語障，及早提供適當的訓練，就能改善情況；但若遲遲未有跟進，或會影響求學階段時的理解能力、說話能力等。

孩童牙牙學語時，家長可透過遊戲形式培養兒童言語發展，針對學前兒童，家長可利用日常接觸得到的物件去教發音、鼓勵兒童多些說話，發現發音不對時亦可即時作出糾正；小學階段的學童，家長伴讀是相當適合促進孩子言語發展的親子活動，父母講故事時可放慢語速，並解釋句子意思，在過程中了解子女的語言發展。