【工傷家庭】遺孀憂年幼子女難面對喪親痛　社工：應坦白解答疑問

上月27日跑馬地發生奪命工傷，44歲工人顏訓真遭1根約2噸重的工字鐵壓斃，遺下妻子及4名幼兒。「爸爸走咗，大個仔啦，要幫手照顧細佬妹」，失去一家之主，遺孀顏太忍淚對12歲的長子說。 前一晚還依偎在父親的懷抱中入睡孩子，翌日便要面對死別，4名幼雛該如何走出傷痛？面對喪偶、失去家庭經濟支柱雙重打擊的遺孀又該如何疏導哀傷情緒，振作起來？ 有多年哀傷輔導經驗的社工稱，年幼的孩子面對喪親時，基於對「死亡」概念的不掌握，心中會有很多疑問，家長應坦白向孩子交代喪親的事宜，盡量解答疑問，避免他們誤以為被拋棄；而喪偶的者面對悲傷之餘，亦要尋求支援，渡過困境。

年紀小小便要與摯親死別，4名幼雛該如何走出傷痛？（蔡正邦攝）

顏爸爸離開的那晚，12歲長子獨自在房內流淚，那晚他與弟弟、2個妹妹硬擠上媽媽的床，一家五口同睡一房，顏太覺得兒子是缺乏安全感，而長子亦向記者透露，爸爸走後媽媽心情低落。事發後，顏太亦不敢在2個兒子面前提起丈夫去世的事，「不提起便沒事，一提起2個兒子便會很傷感」。顏太痛失丈夫與家庭支持，現時感到前路茫茫。

聖公會聖匠堂安寧服務部社工梁梓敦有多年哀傷輔導經驗，他稱兒童不會忘記突然逝世的親人，反而會不斷追問親人的去向，以及發生什麼事等，家長應坦白告知，避免他們出現猜測，誤以為自己被拋棄。

兒童面對喪親 情緒易波動

不同年齡的兒童對死亡有不同認知，6歲或以下的兒童對死亡有概念，但未能理解死了的親人不會再回來；6至9歲的小童明白親人死後不再回來，但他們會聯想是否因自已的行為而令親人離開；10歲以上的兒童對死亡的概念與成人類近，但會不斷探討人死後會去哪兒。兒童喪親後未必能在言語上表達出哀傷，但在行為及情緒上要多加留意，或會出現打人等，情緒上亦較波動，時而開心、時而大哭大鬧。

跑馬地工字鐵奪命工傷的死者，遺下4名子女分別是12歲及7歲兒子，以及一對2歲孖女，梁梓敦認為，在適當的時機，可找長輩或社工與12歲長子交談，告知他父親離開的事，以便了解他的內心感受，及解答他心中的疑問。

長子向記者透露，爸爸走後，媽媽心情低落。（蔡正邦攝）

提供哀傷輔導服務的贐明會總幹事程偉文則稱，突然失去至親，無論是配偶或子女都難以接受，遺孀可能會終日以淚洗臉、發惡夢及失去耐性等，亦會擔心失去經濟支柱後如何生活；喪親兒童後則會失去安全感，有時甚至會夾雜憤怒，認為自己被拋棄。

首要照顧遺孀情緒 尋求支援

程偉文認為，在是次悲劇中，媽媽的情緒照顧亦很重要，因她作為現時家中最重要的角色，情緒會影響子女的表現，他建議該名媽媽尋求信任的人去支援自己，甚至向社會機構尋求援助，渡過困境。

至於子女失去爸爸，程偉文建議，家人可製造機會孩子坦白交代爸爸已離開的事實，一來可以讓子女表達感受及梳理疑問，二來可以告訴子女雖然媽媽很傷心，但會像以前一樣愛他們，讓子女有安全感，「亦可以有多啲身體接觸，攬下佢哋，等佢安心」。