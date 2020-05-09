母親節│好爸爸遭工字鐵奪命　遺孀愁對4名語障子女：前路點行？

2歲的孖女在客廳你追我趕，不時傳來天真的笑聲，突然間大孖撲進媽媽的懷抱撒嬌，顏太望着還不懂說話的孖女，哽咽道：「最遺憾係老公永遠都聽唔到阿女開口叫爸爸。」1根2噸重的工字鐵，奪走的不僅是44歲地盤工人顏訓真的性命，更令一個溫馨家庭應聲碎裂，遺下妻子及4名年齡分別2至12歲的子女，今年母親節對顏太而言是憂傷的。 顏太眼中的丈夫，雖不擅長言語表達，卻是一個行動派，家人生日或母親節等日子，丈夫總會買蛋糕、加餸慶祝，有時更會親自下廚，「往年母親節會煮多2個餸，買個蛋糕，寫住母親節快樂，影張合照，但係今年就……」丈夫離開後，顏太想念他時會打開手機，翻看老公的照片，回憶着昔日溫馨的家庭畫面，卻令她不禁落淚，「好徬徨，唔知下一步可以點行。」

44歲地盤工人顏訓真生前是盡責的好丈夫、好爸爸，每逢妻子生日或母親節，都會買來蛋糕與家人慶祝，早前一家六口開心拍下全家福，詎料卻在地盤被工字鐵壓斃。（受訪者提供圖片）

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往年母親節老公會買蛋糕慶祝，煮兩個餸，買個蛋糕，寫住母親節快樂，影張合照，但係今年就…… 顏太

上月27日，工人顏訓真於跑馬地宏德街的地盤進行地基工程時，突遭1根約2噸重的工字鐵砸中斃命，遺下妻子及4名幼雛，其中12歲的長子及7歲次子患有言語障礙，需要接受言語治療師作糾正；而一對孖女雖已2歲，但仍未懂說簡單句子，顏太相信女兒亦有語障。突如其來的橫禍，身為家庭主婦的顏太擔憂未來生活，「唯一嘅經濟支柱都冇咗，我又帶住4個小朋友，好徬徨，唔知下一步可以點行」。顏太努力打起精神照顧家中的4名子女，但內心仍是脆弱，「始終屋企有個男人係比較踏實啲，有個依靠，即係好多嘢唔使我諗，佢去安排」。

結婚12年育有4名子女 愛看YouTube學做菜

顏太透露與老公結婚12年，當年是他主動追求她，拍拖半年後便結婚組織家庭，先後誕下2名兒子，一心想生女兒的顏太，2年前再誕下一對孖女，一家六口住在葵涌葵盛東邨。「佢好錫仔女，收工返嚟都會同仔女玩一陣，有時會帶我哋出去食嘢、出去玩」。顏太稱，丈夫會安排親子活動，一起去公園玩，又會記住家人愛吃的菜，然後買回來給他們吃，並且會分擔家務等，亦喜愛上網學煮菜，「有時放工時親自去買食材返嚟煮餸，佢好中意睇YouTube學煮嘢」。

雖不常將愛說出口，但顏太認為丈夫是有「儀式感」的人，事發前1星期，顏訓真買了蛋糕慶祝太太的生日，一家六口更拍下溫馨合照。顏太透露，「往年母親節丈夫會買蛋糕慶祝，煮2個餸，買個蛋糕，寫住母親節快樂，影張合照，但係今年就……」反覆看着手機中丈夫的照片，那種想觸碰卻碰不到的感覺，讓她心如刀割。

1根2噸重的工字鐵，奪走的不僅是44歲地盤工人顏訓真的性命，更令溫馨的家庭破裂，遺孀要獨力照顧4名年幼子女，深感徬徨和吃力。（蔡正邦攝）

我同阿仔講，爸爸走咗，媽咪都要堅強，大個仔啦，唔好再咁任性，要聽話，幫手照顧細佬妹。 顏太

奪命工傷破壞了這個溫馨的家庭，2名兒子雖不願提起父親離世的事，但每天早上起床後會上香給爸爸，叫爸爸吃飯，而一對孖女因太年幼，仍未能理解爸爸不會再回來。

顏太憶述事發當日，她如常在家照顧4名子女，突然間收到電話，得知丈夫因工傷昏迷，正送院搶救，「收到消息時，個心都好唔定，因為昏迷都比較嚴重，未有諗到話會走」。她心急如焚地趕往醫院，豈料迎接她的已是冰冷的屍體，「好震驚，報個咁嘅消息」。

拖着魂飛魄散的身驅回到家中時已是晚上10時多，「見到大仔匿係間房，自己喺度喊，我話你做咩？佢話爸爸走咗」。看見長子的悲傷，顏太努力控制自己的情緒，「我話爸爸都走咗，媽咪都要堅強，大個仔啦，唔好再咁任性，要聽話，幫手照顧細佬妹」。對於剛要上中一的長子而言，這番話他也謹記在心。

訪問當日，寡言的長子向記者透露，日後會幫忙媽媽分擔照顧妹妹的責任，減輕媽媽負擔。（蔡正邦攝）

唯一嘅經濟支柱都冇咗，我又帶住4個小朋友，好徬徨，唔知下一步可以點行。 顏太

母親節前夕 長子承諾幫助媽媽分擔照顧弟妹​

母親節前夕，記者到訪顏家，長子接受訪問時稱，日後會幫媽媽分擔照顧妹妹的責任，減輕媽媽負擔。寡言的長子向記者透露，爸爸離開數天後，媽媽情緒很不好，過了好些日子才慢慢好轉，而他和弟弟原本是跟爸爸一起睡，現在也和2個妹妹一樣，和媽媽共擠在1個房間內，「想幫手睇住妹妹，唔洗媽媽咁辛苦」。