修例風波一周年｜衝突現場人道支援受質疑及圍捕　社工情緒亦受困

反對修訂《逃犯條例》掀起連串示威衝突，從去年6月9日至今年5月31日，反修例示威中共有8,986人被捕。在許多次激烈衝突的現場，除了看到示威者、救護人員或記者，亦不乏社工在場穿梭。 其中去年11月爆發「理大圍城」事件，社工阿楠（化名）於理大外圍觀察及作出人道支援，「希望透過心理支援，幫助示威者疏導情緒」，強調以「中立」原則提供心理及精神援助，盡力令示威者及市民，清楚明白自己在做甚麼。但阿楠在撤離時遭警方圍捕，且質疑其人道支援工作。他坦言被捕後情緒大受打擊，一度連尖沙咀都不敢再踏足。 立法會社福界議員邵家臻指，反修例示威期間，據民間估計至少50名社工被捕，當中更有社工被控暴動罪，有被捕者情緒受困。邵家臻曾為心靈受創傷的社工提供支援，協助他們走出困窘。 攝影：羅君豪、高仲明

社工阿楠（化名）指，去年11月他於理工大學外圍的防線視察，其間與市民後退時遭警方圍捕。（羅君豪攝）

當日我希望以社工身份，去示威現場進行人道支援工作，希望透過心理支援，幫助示威者疏導情緒。 理大圍城被捕社工 ——— 阿楠（化名）

被捕當日，阿楠於理工大學外圍防線視察，他稱與市民後退時遭警方圍捕，「當時好多人都係圍觀，大家無做衝擊舉動」。回想被捕一刻，阿楠向警員稱自己是社工，在場是進行人道支援工作，他指當時警員未有理會，並以涉嫌暴動罪將他拘捕帶返警署扣查。

「（被捕後）初時我連尖沙咀都唔敢去，去到理大附近仲會心跳加速。」阿楠坦言，被捕後情緒一直欠佳，至踢保成功亦未有改善，甚至影響其工作及日常生活，「社工自身背負的包袱、情緒拉扯，好難自己去抒發」。其後，他參與由其他被捕社工發起的互助組織，透過分享經歷及意見後，逐漸感到釋懷。

阿楠在撤離時遭警方圍捕，他坦言被捕後情緒大受打擊，一度連尖沙咀都不敢再踏足。（羅君豪攝）

示威現場保持中立 展開人道支援工作

勞工及福利局局長羅致光早前曾公開表示，現有法律框架並無賦予社工「特權」，於暴動或武力衝突中執行工作。阿楠認為，社工抵達示威現場並沒有受薪，他們在示威現場會保持「中立」原則進行人道支援，包括為示威者提供心理及精神援助。「希望在場示威者同市民，清楚明白自己做緊咩嘢」。

阿楠解釋他在示威現場，希望以社工的專業知識，向在場人士解釋現況，令他們透過理性思考，為自身的行為作出承擔，「我哋（社工）決定唔到任何嘢，過程中每個人經過思考會成長，當中有情緒及撕裂，社工就會去處理及陪伴」。

對於現時社會人士因立場及陣營而產生對立，阿楠認為問題出於政府制度，「政府如果有心修補兩邊陣營關係，最理想係互相溝通，以理解大家嘅想法同理念，而非盲目支持某一方」。

社工在示威現場有自己身位，盡力令示威者及市民，清楚明白自己做緊咩，有一個理性思考。希望他們經過思考後，為自己所做嘅事承擔後果。 理大圍城被捕社工 ——— 阿楠（化名）

立法會社福界議員邵家臻表示，據民間估計至少50名社工被捕，當中有社工被控暴動罪。他指出，有社工被捕後面臨工作及所屬機構的壓力。（高仲明攝）

邵家臻：衝突現場社工心靈創 小組活動助解困

去年6月9日至今年5月31日，反修例示威中共有8,986人被捕，立法會社會界議員邵家臻表示，據民間估計至少50名社工被捕，當中有社工被控暴動罪。邵家臻指出，有社工被捕後面臨工作及所屬機構的壓力，「（社會）運動後當然有好多創傷，社工毫不例外，佢哋都係人一個！」社工現身於衝突現場，某程度心靈亦受到創傷，邵曾與業界人士舉辦小組活動，支援被捕或參與社會運動的社工。

「如果因為社會運動或公民抗命而失掉自己的飯碗，其他行家又會否提供支援？」對於社工於暴動或衝突現場穿梭，羅致光曾公開指社工沒有「特權」到場。邵家臻則指，社工是到示威現場進行人道支援工作，他有感政府用權力或權力框架看待事件，「社工唔係要求咩特權，只係要求人道支援」。