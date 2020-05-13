【學神撞警車】東九交通警反醉駕　「過期學神」套假車牌撞及警車

凌晨2時許，警方交通部在東九龍展開反醉駕行動。期間，1輛私家車沿觀塘道往鯉魚門方向行駛，途至九龍灣地鐵站對開時，有人疑見前方有警車，突然轉左駛入福淘街。然而，1輛警車在福淘街迴旋處守候，卻遇見此車，於是閃燈響號攔截。 消息稱，私家車見狀企圖逃離現場，惟駕駛手法卻不濟，扭左轉右、行前退後均未能突圍，此時1輛警車駛近，私家車卻剷上了左邊行人路壆，撞及鐵欄再撞向警車，導致警車車頭及右邊倒鏡損毀。

此時私家車已被困，車內人士動彈不得，警員立即落車將車上4男女拘捕。據悉，車內有1名男司機、1男2女乘客。警員在車上乘客位搜出1把牛肉刀；經查證後，車輛的車牌與行車證不符、行車證亦已過期。至於涉案的司機，年約20餘歲，據知他僅持有過期學牌。據悉，有人本已涉及一宗毒品案件在身。警方將眾人帶署扣查，其中司機涉嫌「危險駕駛」罪名。

近年本港「學神」揸大膽車事件：

2020年3月15日：警員於荃錦公路揭發22歲姓陳及23歲姓李男司機，兩人僅持「學牌」於公路行駛，他們涉嫌無牌駕駛、無第三者保險下駕駛、沒有展示學牌，以及非學車時間及路段駕駛等4宗罪被捕。

2019年12月10日：新界北總區交通部特遣隊巡經元朗朗天路，發現1名29歲男司機超速狂飆及衝燈，他其後被捕，遭警揭發他只持有過期的學習駕駛執照。

2019年4月22日：一名僅持學牌的中年漢偷駕友人的七人車，在青葵公路衝越警方路障，以時速180公里在大嶼山至屯青一帶狂飆，最終在深井陳記燒鵝對開逆線鏟上行人路，有人事後竟登上附近大廈扮途人落樓，當場被警員識破，事後涉88宗罪被捕。