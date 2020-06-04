屯門黃金泳灘「鯊蹤」疑雲未解　爆肚鯊屍屬常見尖頭鯊

周二（2日）屯門黃金泳灘有救生員發現一條1米長的「大魚」出沒，懷疑是鯊魚，泳灘即時掛上紅旗封閉，大魚一直未再現身，今日（4日）泳灘已解封。不過昨日有市民於黃金泳灘離岸約200米位置，發現1條約30公分的鯊魚屍體，在海面載浮載沉。鯊魚屍身的腹部亦爆開，內臟外露，但身軀未有腐化。 香港魚類學會會長莊棣華指，相信圖片中的鯊魚是尖頭鯊，學名為寬尾斜齒鯊，屬本港水域常見的鯊魚，最長只有1米左右，以群居為主，一般是以數十條的集體形式出沒，而牠們游動的範圍主要水深10多米的區域，屬斯文的鯊魚種類，不會對人作出攻擊。

《香港01》記者今日再到黃金泳灘了解，有泳客指，今早他游水時，發現1條1米長的「大魚」在他身邊游過，未知是否日前出現的「大魚」，令「鯊蹤」疑雲未解開。

對於有人稱在黃金泳灘發現1米長的「大魚」，懷疑為鯊魚，莊棣華認為，黃金海岸一帶的海水較淡，鯊魚一般出沒在鹹水域，懷疑出沒的「大魚」或不是鯊魚，而是「馬鮫魚」。莊棣華稱，相對比圓筒型、厚身鯊魚，「馬鮫魚」身體較扁，身長可達1米。另外，鯊魚的胸鰭是固定、不可褶，游動時較「論盡」，而鮫魚的胸鰭則較貼身。若「大魚」再出現時，在場人士可從上述特徵來分辨是否有鯊魚出沒。