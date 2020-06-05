燒錯遺體｜土葬遺體被火化　家屬今設靈　拒領骨灰怒斥東華未解決

東華三院轄下位於紅磡的寰宇殯儀館，早前發生罕見調錯遺體事件，一具原本安排了土葬的遺體被錯誤送往火化，涉事家屬今晚（5日）於九龍殯儀館為先人設靈。死者女兒哭訴，先人遺願是土葬，如今發生此事感到遺憾。家屬指，東華三院至今仍未有確實方案解決事件，怒斥「好離譜」。東華三院有送上花牌，未有派代表到來致祭。 東華三院回覆《香港01》查詢時表示，與涉事家屬保持聯絡，惟不便透露詳情。

女兒：會盡最大努力幫父親完成遺願

不幸被燒錯遺體的先人姓黃，其家屬今晚7時半於九龍殯儀館為先人設靈，死者的女兒提到，父親遺願是於香港永久墓地進行土葬，家屬早前已申請到將軍澳華人永遠墳場的土葬資格證。惟受事件影響，如今或未能土葬，令她感到非常沮喪，對親友今晚未能瞻仰其父親遺容感到遺憾，她亦感自己不孝，強調「一定會盡最大努力幫父親完成遺願」。

對方親友曾瞻仰遺容 籲提供證據確認骨灰屬誰

家屬表示，現時相關部門仍未有正式方案如何解決事件，怒斥「好離譜」。據了解，誤領黃先人遺體的家屬，於上月18日設靈，當晚對方約150名親友曾瞻仰遺容，但無人發現遺體並非自己親人。黃先人的家屬坦言對事件事件感到奇怪，又指目前科學鑒證無法辨認骨灰身分，擔心再次錯領他人骨灰， 因此暫時仍未取回骨灰。他們呼籲當日有份出席另一位先人喪禮的人士，能提供當日設靈的照片、影片等，以確認骨灰屬黃先人。

家屬坦言事件「希望是最後一宗，不希望再有家庭經歷同樣傷痛」。他們不願透露追討賠償進展， 強調「萬事以先人為大」。東華三院回覆查詢時表示，正與涉事家屬保持聯絡，惟不便透露詳情。食環署則表示，於5月20日收到有關殯儀館通知事件，會在可行的情況下提供協助。

現場追思片段提及，黃先人早年於葵涌開設紡織廠，又於元朗開設大型養雞農場，已退休多年，於上月初因病離世。據知他有4名子女，均活躍於商界。現場所見，富豪湯文亮、投資者蔡志忠亦有到場致祭，東區工商聯業聯會及專業地產顧問商會亦有致送花牌；東華三院未有派代表到場，但有送上「東華三院高級公共服務經理吳耀漢先生敬輓」的花牌。

事發上月（20日），黃姓先人家屬在紅磡寰宇殯儀館為先人設靈準備出殯，其間驚見棺內遺體並非至親，揭發本來安排「土葬」的至親遺體，被其他先人遺屬認領並送往「火化」。（資料圖片）

事發上月（20日），黃姓先人的家屬在紅磡寰宇殯儀館為先人設靈準備出殯時，驚見棺內遺體並非至親，揭發本來安排「土葬」的至親遺體，已被其他先人的遺屬認領並送往「火化」，因而揭發寰宇殯儀館調錯屍。