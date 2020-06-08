小四女童墮樓亡　單親父：做唔晒功課　突然要返學唔知點適應

「佢走得咁突然，6月8日開學，係咪有啲緊張？點解要揀呢日先？疫情拖咁耐，突然要返學都唔知點適應。」 10歲姓黎小四女生，今日凌晨在順天邨寓所對出走廊墮樓身亡。對於女兒突然離世，黎父至早上心情仍未平伏，他在家門前接受訪問時神情哀傷，黎透露7年前與菲律賓籍妻子離婚，聘請外傭照顧一對子女，細女曾透露功課壓力大。新冠肺炎疫情下學校停課，改網上上課、功課輔導班暫停，女兒在復課前功課未完成，顯得有些擔心，黎曾出言安慰「今日正式返學，我都話，返學俾心機聽書得㗎啦，喺學校有咩事咪打俾daddy囉，做唔做到功課唔緊要。」詎料，女兒於凌晨尋死，黎悲痛莫名。

小四女童初小復課前，疑因功課壓力墮樓亡。（蔡正邦攝）

「讀書唔叻，我都話唔緊要。做唔到功課，都唔緊要，唔識咪問同學。（之前）都有功課輔導，疫情無晒，無人教。佢有個大佬，大佬幫到就幫，幫唔到唔緊要，但係…...」小四女兒今日凌晨墮樓離世，黎父感突然。他表示，女兒同兄長相差兩年，一同成長，關係好好。只是女兒性格有些孤僻，學習追不上。

黎表示，昨日一家三口到附近大型商場逛街，先去店舖揀平板電腦，打算買給哥哥升中之用，再到超市買糖果、朱古力，「俾佢（女童）返學同同學share啦，好耐無見啦，邊個friend咪請佢食囉，佢話ok，亦表現得好開心。」他們其後買快餐一齊食，女兒表現正常，無尋短見跡象。回到家，細女晚上9點多洗澡，外傭為她吹完頭，「（女兒）同工人姐姐講，聽日早啲返學。」豈料凌晨時份警察上門，家人始知惡耗。

「佢走得咁突然，6月8日開學，係咪有啲緊張？點解要揀呢日先？疫情拖咁耐，突然要返學都唔知點適應。」女兒近日曾透露，是次功課過多，根本做不完，由於媽媽是菲律賓人所以中文較差。作為父親唯有安慰她，指疫情下學習氣氛較淡，鼓勵女兒重新來過。黎父又稱，女兒平日會與家人溝通，有時會玩手提電話｜他向來沒有催逼學業，「（女兒）有時交唔到功課會怪責自己，佢勤力，但讀書唔叻。」學校社工今早致電查問女兒為何不上學，「我同佢講，我女走咗。」社工其後上門了解情況。

黎父（右）指女兒無尋短見跡象，學校社工上門了解。（蔡正邦攝）

樂善堂楊仲明學校周副校長證實墮樓亡的女童為其學生，學校老師得知事件後，已立即啟動危機處理小組，支援學生及教師的情緒，駐校社工亦已聯絡女童家長，為他們提供協助。