黑幫仇殺｜前坐館生日會後派對爆爭執　手下遭斬斷手指、手筋

元朗一間工廈酒吧日前發生斬人案，2名黑幫男成員派對期間被3名尼泊爾刀手斬傷，其中一人遭斬甩手指及斬斷手筋。據了解，當日為黑幫和勝和前坐館「子騰」生日會過後，部分成員到酒吧繼續消遺，其後疑另一批人發生爭執引發血案。 警方今日（20日）交代「犁庭掃穴」行動記者會中指，一連7日反黑行動拘捕63人，其中元朗行動包括1宗酒吧傷人案，案中2名男子被3刀手襲擊，1名遇襲男更遭斬斷手指及手筋。警方稱已鎖定其中2名尼泊爾刀手，另1名刀手仍追查中。

片段顯示，派對場內滿地血迹，地面一片混亂，以及1名男子由救護車送院搶救。（網上影片截圖）

周二（16日）凌晨2時許，元朗宏業東街27號麗新元朗中心1間派對房間（party room）發生斬人案，2名正與朋友狂歡的男子被3名南亞裔男子刀斬，2人雙雙中刀，頭、手及腳浴血，兇徒逞兇後逃去。2男事後負傷搭的士往博愛醫院求醫，一人其後被轉送屯門醫院。

網上流傳片段顯示，數十名男女於派對現場出現爭執，其間2名男子被多人襲擊，有人更持酒樽扑向事主頭部，多人起哄。另2條片段顯示，派對場內滿地血迹，地面一片混亂，一隻斷指更被置於枱面。1名男子由救護車送院搶救，疑似拍片男子更大叫：「頂住呀，實覆桌㗎！有仇必報，放心吖！」。據了解，當日為黑幫和勝和前坐館「子騰」生日會過後，部分成員到元朗一酒吧繼續消遺，其後疑另一批人士發生爭執引發血案，被斬傷2男為「子騰」手下。

元朗無牌酒吧 2男遭3刀手斬傷 1男斷手指手筋

警方指，事發在今年6月16日凌晨約2時半，元朗工廈1間無牌酒吧發生傷人案件，2名27歲姓李及40歲姓張男子，他們報稱為地產經紀及運輸工人，相信有黑社會背景。當時，李及張於酒內與其他酒客爭執。

其間有3名陌生男子從背包取出牛肉刀，並斬傷李及張，當中1人被斬斷左手中及無名指、右手筋遭斬斷，而2名受害人頭頂及大脾亦有多處刀斬。遇襲2男子在其他人陪同下送院及報警。

2名施襲者為尼泊爾男子 警籲提供資訊

至今1男仍留醫但情況穩定，另1男則已經出院。警方目前已鎖定施襲者，他們為2名尼泊爾男子，另外1名施襲者仍追查中，相信他們有黑社會背景。

警方指施襲者為尼泊爾男子，他介乎20歲至30歲，約1.7米高，戴白色鴨舌帽、黑色風衣及藍色牛仔褲。另1名施襲者同為尼泊爾男子，他約1.8米高，身穿黑色上衫及黑色牛仔褲。第3名可疑人約1.8米高，戴黑色鴨舌帽、紅色上衣及黑色牛仔褲。如市民有任何發現，可致電3661-4650與警方聯絡。