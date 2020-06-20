警「犁庭掃穴」搜賭檔及娛樂場所　反黑組拘 63男女、檢毒品武器

警方於今年6月13日至19日展開「犁庭掃穴」反黑行動，於本港多區的娛樂場所，並搗破4個賭檔及1個色情場所，一共拘捕51男12女，他們介乎17歲至87歲，他們罪名為傷人、非法集結、販毒及違反逗留條件等，另外被捕人中有25名男子有黑社會背景。行動中警方檢獲少量毒品、武器及大量現金。

警方於今年6月13日至19日展開「犁庭掃穴」反黑行動，於本港多區的娛樂場所，並搗破4個賭檔及1個色情場所，一共拘捕51男12女。（黃偉民攝）

在大埔方面，警方聯同食環署及房署人員展開行動，其間巡查大埔及上水區的食肆、酒吧、遊戲機中心及街市等地，打擊街頭賭博及三合會收入來源，行動中拘捕39男12女，部分人有三合會背景。被捕的51人中，8名男子於街頭賭博被捕、17名男女於非法麻雀檔被捕。

另外大埔1名持泰國護照的24歲女子，她涉嫌賣淫及違反逗留條件被捕。在反黑行動上，警方於上水及大埔區拘捕24名男子，介乎17至49歲。被捕人中有三合會骨幹成員，部分人涉及區內打鬥案件。警方更接獲市民舉報，檢獲2把開山刀及21枝鐵通，警方不排除武器被人用作非法用途。

在屯門方面，警方指今年6月16日屯門醫院內，有1名救護員被7名男子包圍指罵。警員抵達現場，即場截獲7名涉案男子，但他們拒絕協助調查、大聲以粗口指罵在場警員。事後警方鎖定7名涉案人，於6月18日在天水圍及元朗拘捕2名涉案男子，他們26歲至40歲、報稱無業及有三合會背景，被捕人士稱當時他們擔心受傷的朋友，因此會情緒激動。

在元朗方面，警方指今年6月16日凌晨約2時半，元朗工廈1間無牌酒吧發生傷人案件，2名男酒客遭3名男子爭執，男酒客被對方以牛肉刀斬傷，其中1名男酒客被斬斷1隻手指、手筋遭斬斷，2名受害人身體亦有多處刀斬。至今1男仍留醫但情況穩定，另1男則已經出院。警方目前已鎖定施襲者，他們為2名尼泊爾男子，另外1名施襲者仍追查中。