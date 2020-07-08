涉自稱警員兼恐嚇的哥「燒你架車」　23歲紋身男被捕

一名紋身男乘客日前於旺角與的士司機於車上口角，的士司機拍下片段並於網上廣傳，紋身男乘客疑曾自稱為警察，片中向的士司機揚言「差佬係大晒㗎話你聽」，下車時更指「今晚我就燒你架車！」。該名23歲姓區男乘客今日被警方拘捕，涉嫌冒警及刑事恐嚇。 李姓的士司機得知男乘客被拘捕後指，其實由此至終只希望大家能互相尊重，「其他交比法官同警察處理」。

旺角警區刑事調查隊第七隊主管梁志峰偵緝督察稱冒警最高刑罰可判監6個月。（黃廸雯攝）

警方在上周五（3日），接獲1名32歲姓李的士司機報案，指當日下午2時許在旺角砵蘭街近山東街接載2名男子，該2名男子上車後聲稱前往大埔慈山寺，惟行車期間，其中1名男乘客因配戴口罩事宜與司機爭執，該名男乘客自稱警務人員及出言恐嚇的士司機，2名男乘客其後離去。

的士司機李先生早前受訪時指，紋身男登車時未有帶口罩，僅用手拿著口罩，他提醒紋身男帶上口罩，雙方口角期間，有人突然稱自己是警察，之後戴上口罩，並要求司機馬上開車，司機唯有要求紋身男下車，亦未有收取任何車資。

警：男子涉嫌冒警及刑事恐嚇

警方指經深入調查後，今（8日）上午在跑馬地拘捕1名報稱從事公關行業的23歲姓區男子，涉嫌冒警及刑事恐嚇。案件交由旺角警區刑事調查隊第七隊跟進，男子現正被扣留調查。旺角警區刑事調查隊第七隊主管梁志峰偵緝督察稱，涉案男子冒警的動機仍在調查當中。梁重申冒警及刑事恐嚇屬嚴重罪行，最高刑罰可分別被判監禁6個月及5年。

據了解，區以手機應用程式（App）召的士，故留下個人資料，被警方鎖定身份。

李姓的士司機得知男乘客被拘捕後指，其實由此至終只希望大家能互相尊重，「其他交比法官同警察處理」。