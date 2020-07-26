大埔墟街市人頭湧湧　檔主轟政府源頭檢疫差：返工攞命博

本港新冠肺炎第三波疫情近月每日均錄得破百宗確診個案，食環署昨日（25日）宣佈將於未來數天，將分批提早關閉轄下街市一小時進行消毒工作，其中大埔墟街市則於今日進行有關工作。記者今早到大埔街市查看，見人頭湧湧，買餸人流不斷，巿民都有戴口罩。有肉檔檔主指過去市民戴口罩做足防疫，怒轟政府源頭檢疫差導致第三波疫情爆發，直言「我哋返工都係攞命博」，希望政府為所以進出街市的人士量度體溫，加強防疫措施。另外，2樓熟食中心檔主則表示，生意下跌約六成，直言「有一日開一日。」

大埔街市將於今日提早關閉一小時進行清潔工作，今早地下街市位置人流密集。（蔡正邦攝）

街市人流密集 長者長櫈閱報

本港近日新增多宗確診個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲，家庭主婦等人減少到街市買餸，並應確保到街市前做足防疫措施。記者今早到大埔街巿場視察，見街市人流密集，不少市民前來買菜，有老人家坐在長櫈上閱報等候，場內部份地方雖設有酒精搓手液，惟扶手電梯等設施則未有擺放；另外，2樓熟食中心今年2月初關閉進行維修工作，至上周四（23日）始重開，現場可見僅有不到五分之一的店舖重開，食客進場時需先量度體溫，檯櫈間隔式開放使用以避免人流聚集。

肉檔檔主鍾小姐表示，現時疫情嚴峻，認為食環署進行大清潔亦未必有用。（蔡正邦攝）

凍肉店生意增兩成 熟食中心生意大跌

肉檔檔主鍾小姐表示，現時疫情嚴峻，認為食環署進行大清潔亦未必有用，大部份市民年初均已自發戴上口罩，惟疫情爆發因政府把關不力，「依家香港呢俾政府搞到累死啦，呢個係政府嘅問題嚟㗎，市民已經做得好好㗎，個個戴口罩。」認為政府應由源頭下手，強制隔離所有入境人士。她續指，近日因香港有街市檔主確診，不少顧客「一次買一星期餸」，直言「我哋返工都係攞命博」，自己檔口亦有進行消毒工作，同時歡迎政府控制街市人流、入體溫檢測等儀器，加強防疫措施。

凍肉店店主梁小姐則表示，認為政府針對街市的防疫措施雖然較遲才實施，惟「遲就遲左啲，不過做返都好」，望政府可為所有進入街市的市民量度體溫，又指現時顧客均有佩戴口罩，部份更自備手套等。她直言因不少人在家煮食，生意增加約兩成。

熟食中心檔主馮小姐表示，近日因應疫情食店多半6時多便關門，又因為禁晚市堂食等原因，生意已下跌6成，直言感到無奈「我哋心態嘅係有一日開一日」，指「4張檯得兩張可以用差好遠」，但贊成應該做足防疫措施，包括加強清潔街市、為出入人士量度體溫等等。