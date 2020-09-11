藝人楊明撞毀戰前石壆修復費料達25萬　續保至本月下旬

藝人楊明上月8號凌晨駕駛私家車在山頂馬己仙峽道失事撞壆，撞毀路邊一段約3米長的石牆，目前正續保至本月下旬。有研究香港石牆的「城西關注組」成員張朝敦稱，被撞毀的石牆屬戰前建築，有逾80年歷史，具有歷史意義。有建築師估計，若要重建該石牆，涉及的修復費料高達25萬港元，當中基本開支已近10萬港元。

有研究香港石牆的「城西關注組」成員張朝敦稱，被撞毀的石牆屬戰前建築，當中的石塊為出自本港礦場的花崗岩。（資料圖片／陳永武攝）

熱衷於研究香港石牆的「城西關注組」成員張朝敦估計，被撞毀的石牆應是戰前所建，因20年代末至40年代初，本港很多路段採用該款花崗石砌石壆或擋土牆，而張翻查政府憲報，發現1934年政府曾打算擴闊梅道至司徒拔道的一段馬己仙峽道，因此相信被撞毀的砌石牆屬當時所建。

石圍欄有約80年歷史

被問及為何會用方正石塊砌石圍欄，張朝敦解釋因30年代半山區開始多汽車，為了交通安全着想，需要起圍欄來防止車輛衝下山，而當時的金屬價格貴，於是便採用香港礦場盛產的花崗岩來砌石牆，而花崗岩硬淨、紮實，可以在交通意外中起保護作用。現時產自本港礦場、大塊完整的石塊已非常罕有，張朝敦稱，幸好事故中的石塊沒有被撞碎，若要恢復原貌，相信可以原件砌回。

石壆所用花崗石運費高昂

中科興業董事總經理潘焯鴻估計，要修復約3米長的石圍欄，料涉及約25萬港元，除了物料費，另外有基本開支，因道路維修會涉及臨時改道，需要圍板、另放置臨時路牌等，相信基本費用已達10萬。另外，石壆所用的花崗石雖不算難找，可於福建或東南亞運來香港，惟運費高昂。潘焯鴻又指，根據以往經驗，署方很大機會不會重用受損的石塊，因撞擊力會不如從前，相信會改為石屎結構，再以石面做裝飾面。

藝人楊明上月8號凌晨駕駛私家車在山頂馬己仙峽道失事撞壆。（資料圖片）

根據政府1823網上資料顯示，設置於公共道路的道路設施，如燈柱、欄杆或路牌等為政府公物，一般轄屬路政署維修，在交通意外事故中，若涉及有道路設施因有關事故被損毀，政府可循普通法下的民事案侵權法，向涉事人士追討其損失。路政署收到調查報告後，會派員實地視察，以決定需要維修的範圍，當決定範圍後，便會根據維修工程合約所列的費用來計算所需維修工程的成本，然後再加上其他費用如部門行政費用及申請挖掘准許証的費用，以得出向負責人要求賠償的金額，並會向負責人發出付款通知書追討賠償。

路政署：按機制向涉事人士追討有關費用

路政署回應指，早前馬己仙峽道9號對出往中環方向的行車線發生交通意外，導致該處行人路旁的砌石牆受損，事後署方已臨時圍封受影響的行人路範圍，並正安排進行復修工程，預計8月底至9月初完工。路政署表示，沒有上述砌石牆的建造年份資料，而根據古物古蹟辦事處的資料，該砌石牆並非已獲評級的歷史建築或有待評估/評級的新項目。不過署方已保留受損砌石牆鬆脫的石塊，以因應其損毀情況，在復修砌石牆時盡可能重用。相關的維修費用仍在估算中。惟署方表示，若有設施因交通意外事故被損毀，會在相關執法部門就交通意外事故完成調查後，按實際情況及既定機制，向涉事人士追討有關的維修及行政費用。

8月8日凌晨，楊明駕駛其平治私家車，駛經山頂馬己仙峽道落山期間，突失控越線撞向路邊石壆，警方趕抵證實司機為藝人楊明，他滿身酒氣，無法「吹波波」，更須由兩名警員左右攙扶才能上救護車。警方表示，楊明涉嫌拒絕提供血液樣本被捕，事後獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。

楊明事後接受無綫（TVB）節目《東張西望》訪問，稱「報道話我飲咗酒，要人哋攙扶，話我拒絕酒精測試，其實係我當時撞完車後比較暈，唔係太清醒嘅狀態，所以嗰一刻可能就咁樣做唔到酒精測試，警方嗰一刻只係想救我出嚟。」