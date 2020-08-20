網上瘋傳疑似名校生性交短片　消息：警方接獲報案　網罪科跟進

近日有疑似名校生性交短片流出，其後在網上瘋傳，片中的男女事主身穿本港兩間傳統名校的校服，他們事後被起底。消息指，今日（20日）下午警方接獲報案稱，懷疑有人在網上發放不雅短片及相片，警方將案件交由網絡安全及科技罪案調查科跟進，暫未有人被捕。 據悉，警方初步懷疑有關片段及相片可能會觸犯3條法例，包括第579章 《防止兒童色情物品條例》 ── 第3條 關於兒童色情物品的罪行、第390章 《淫褻及不雅物品管制條例》 ── 第21條 禁止發布淫褻物品及第200章 《刑事罪行條例》 ── 第124條 與年齡在16歲以下的女童性交。警方正循多方面調查，包括聯絡片中事主等。

近日有人在網上討論區上載數條疑為名校中學生的性交片段，引起大批網民討論。片中男女事主身穿校服，事後更疑被人「起底」，除個人資料外，男女事主發放在個人社交媒體的相片亦被人公開放在討論區上。流出的片段當中包括有人唱歌自慰、穿著校服作出性交動作等。

警方指，已接獲相關報案，指懷疑有人於網上發布涉及兒童的不當短片和相片。警方正了解事件。

根據香港法例第579章《防止兒童色情物品條例》第3條，任何人印刷、製作或發布兒童色情物品，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁8年；而任何人管有兒童色情物品，一經定罪，最高可處罰款100萬元及監禁5年。

根據香港法例第390章《淫褻及不雅物品管制條例》第21條，任何人發布淫褻物品，一經定罪，最高可處罰款100萬元及監禁3年；又或根據相關條例第22條的「向青少年發布不雅物品」，一經定罪，最高可處罰款40萬元及監禁1年。

另外，根據現行法例，任何男子如與一名年齡在16歲以下的女童非法性交，即屬違法，一經定罪，可處監禁5年。